Cada quien su verdad y cada quien sus mentiras, señala rector de la UAS - Noroeste

Denuncias contra la UAS

Cada quien su verdad y cada quien sus mentiras, señala rector de la UAS

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa señaló que medios de comunicación se utilizan para realizar campañas políticas, y lamentó que la verdad en el periodismo se haya ido diluyendo

Antonio Olazábal

En temas como el de las denuncia de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa contra un docente de la Facultad de Enfermería y que la Comisión de Honor y Justicia será la encargada de emitir culpas dentro de la UAS, a pesar de tener pasistas dentro de ella, Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Casa Rosalina señaló que tanto la UAS, así como diversos medios de comunicación tendrán su verdad y cada quien sus mentiras.

Cuestionado sobre si no influirá que el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Gerardo Alapizco Castro , sea activo en mitines del Partido Sinaloense, misma fuerza política que se denunció ante la Fepade por supuestamente cambiar calificaciones por realizar proselitismo a favor del PAS, Guerra Liera mencionó que se pueden mencionar muchas cosas, sin embargo cada trabajador de la UAS tiene una función, la cual respeta.

"Si ves a quienes te rodean, pues algunos le organizaron eventos a otros donde hoy dicen que ya no están y eso es un derecho que tienen, la libertad de participación política, la libertad de decidir a quien apoyar hoy, a quien no apoyar mañana, yo no le veo ningún problema", señaló.

"Ahí independientemente de que sean rojos, amarillos, azules, ateos, católicos, su inclinación sexual, su estado civil, soltero o casado, si juega fútbol o béisbol, ellos tienen una función que como tal la respetan", añadió.

Guerra Liera afirmó que actualmente hay un periódico local que se encarga de realizar campaña política, y criticó a los medios que están dirigidos por políticos, y no por periodistas.

"Se puede hablar muchas cosas, lo hemos comentado tú y yo, por ejemplo, se habla de que hay un periódico en concreto que se utiliza para una campaña política, y el hecho de que tú seas ateo mormón o cristiano, no te impide desarrollar otras actividades", ejemplificó.

"Un medio de comunicación debe de estar dirigido, así es mi opinión, por verdaderos periodistas, no por políticos, pero no hay nada que lo prohíba", aseguró.

Guerra Liera llamó a los jóvenes dentro del periodismo a tener dignidad, no prestarse a situaciones coyunturales y reconocer cuando estén siendo utilizados con o sin consentimiento.

"Yo creo que sí es muy importante, de los que van iniciando como en tu caso, hacerse de una trayectoria que les permita trascender, no prestarse a situaciones coyunturales, nosotros no tenemos ningún problema con ningún medio, hemos sido siempre muy respetuosos, pero hoy lo dijimos, la agenda de la universidad la ponemos los universitarios".

"Lo que te queda es tener vergüenza y dignidad y deben de cuidarlo más ustedes que son jóvenes, que inician en un medio, aquí está don Rogelio, sabe de lo que estoy hablando, y debemos de cultivarnos, debemos de ser críticos y debemos de saber cuando sin nuestro consentimiento, o reconocer que es con nuestro consentimiento se nos quiere utilizar para algo que son sofismas".

El Rector mencionó que los periodistas de antes eran más comprometidos con la verdad, y lamentó que eso actualmente se vaya diluyendo.

"Es gente que no estudio comunicación, es gente culta que eran poetas, que eran prosistas, eran ensayistas, escribían novelas, y era gente muy comprometida con algo que hoy se ha venido diluyendo que es la verdad y el compromiso con los lectores"

Cuestionado sobre si en Noroeste se ha faltado a la verdad, Guerra Liera enfatizó que cada quien tiene su verdad, y llamó a esta casa editorial a hacer un análisis con sus subscriptores y con la sociedad en general.

-¿Se han dicho mentiras en Noroeste Rector, usted cree? (le cuestiona el reportero)

Mira, el creer es algo subjetivo, en todo caso habría que ver ustedes hacer un análisis con sus suscriptores, con lo que piensa lo sociedad, yo en lo personal el único cuestionamiento que hago respecto a la universidad, cada quien su verdad, cada quien su mentira, pero se requiere periodismo real, de compromiso, periodismo, no maniqueo, periodismo que permitan que los jóvenes puedan emerger como esa categoría que hubo en el pasado"

-¿Rector tiene alguna nota en particular en concreto en Noroeste que usted crea que haya faltado a la verdad?

"Uta" me vas a poner, fíjate que me acabo de aventar, ya viste el rollón que me aventé ahorita"

-No, es que usted dice que se tergiversa, pues yo le pregunto, lo de la Fepade fue una denuncia de los alumnos, osea son cosas verdaderas las que hemos publicado, a menos que usted tenga una nota.

Cada quien su verdad, cada quien su mentira

-La denuncia estuvo rector

"Por eso, y la universidad hizo otra denuncia, cada quien su verdad, cada quien su denuncia, ahora, no se sientan mal por no coincidir, o por discrepar"

-No para nada, pero dice que faltamos a la verdad en algunas ocasiones

"Tú no eres noroeste tú eres un, eres un (un empleado de noroeste le dice el reportero), eres una fuente que ese es otro asunto, también la seguridad laboral, la seguridad en prestaciones, todo eso es algo que coarta la libertad de expresión, la libertad de expresión nace en el medio y se nos debe de permitir todas las condiciones para ejercer libremente nuestro pensamiento y nuestro actuar.

-Pero le digo, una nota que usted se acuerde

"No, no me acuerdo, no me acuerdo".