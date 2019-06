Cada vez hay más desencanto con AMLO, considera Senador del PRD

Error tras error han colmado la paciencia de los que confiaron su voto al Presidente hace casi un año, opina Antonio García Conejo

Heriberto Giusti Angulo

27/06/2019 | 11:46 AM

CULIACÁN._ El Senador Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, visitó la ciudad de Culiacán como parte de sus actividades personales realizadas durante el receso al Periodo Ordinario de Sesiones.

Mencionó que en esta ocasión viene a revisar cómo va la restructuración del Partido y su padrón de afiliados.

García Cornejo aprovechó para criticar las acciones del Gobierno Federal que considera que están perjudicando al país.

“Vemos prácticamente un recorte en todos los programas sociales, vemos que se han tomado decisiones que no favorecen al desarrollo del país, como por ejemplo el hecho de que se haya cancelado una de las obras más importantes del país, el Nuevo Aeropuerto. O el recorte de más del 50 por ciento de las estancias infantiles y el tema del mismo seguro agrícola, entre muchas cosas más”, expresó.

“Creo que ha sido error tras error lo que se ha venido cometiendo por parte del Gobierno Federal que, desde mi punto de vista, no ayudan a la democracia ni al desarrollo social y económico del país”, dijo.

El senador consideró que este tipo de acciones del jefe del ejecutivo están “colmando la paciencia” de los ciudadanos que confiaron en él.

“Siento yo que con este error tras otro error los ciudadanos empiezan a tener un desencanto. Ellos argumentan que llegaron con más de 30 millones de personas de respaldo, y es una realidad, pero muchas de esas gentes votaron por el hartazgo del sistema y otros votaron con toda la ilusión de que se iba a hacer un cambio trascendental”, mencionó.

“El panorama que hoy se vive en México, desde mi punto de vista muy particular, no es un panorama halagador. Es un panorama que, sobre todo por las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno Federal, no pinta nada favorable para el país”.

García Conejo invitó al Presidente a que tome en cuenta posturas disidentes que puedan aportar un contrapeso que no tiene desde su propio partido.

“Le diría a López Obrador que corrija, lo que no le dicen sus seguidores y legisladores zombie. Que comprendan que este país, esta República, está conformada a través de entidades federativas que tienen división de poderes”, expresó.

“Ahí está el tema: muchos de ellos, hay que decirlo, ganaron por el fenómeno 'Andrés Manuel' y sienten que le deben el cargo a él. La responsabilidad y los intereses de las y los legisladores de Morena, prácticamente todos van a responder más a las decisiones del Ejecutivo Federal”, mencionó.