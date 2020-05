Cadena Pueblo Bonito se prepara para reapertura el 31 de mayo

En la página web de Meetings Net se asegura que el 31 de mayo se dará la reapertura de hoteles; Pueblo Bonito da a conocer las medidas sanitarias para proteger a sus huéspedes

Alma Soto

“Disney, U.S. Asociatiosn y México dan una buena noticia”, es el encabezado de una publicación de la página web de Meetings Net: en México, el gobierno ha indicado que hoteles y resorts pueden abrir el 31 de mayo, y los hoteles están siendo limpiados y sanitizados, observa cómo se prepara el resort Pueblo Bonito para el regreso de los huéspedes.

Y ofrece un link directo en el que Pueblo Bonito enlista las medidas que se están tomando en 11 áreas de atención a visitantes, desde antes de su llegada hasta lo que harán en caso de que alguno de ellos esté contagiado de Covid-19.

“Si se detecta o se sospecha de un caso estando en el hotel, el huésped será enviado a su habitación para ser atendido por un doctor vía telefónica. El huésped será enviado a su habitación hasta que pueda ser revisado por la autoridad de salud, la habitación no estará disponible hasta ser sanitizada con productos certificados”, señala el documento de compromiso de cuidado.

En el primer apartado, el resort se compromete a seguir los protocolos de sanitización sugeridos por la autoridad y mantener esos protocolos de manera permanente.

Establece nuevas reglas de atención al arribo de los huéspedes, como que los bell boys usarán guantes y cubrebocas y no podrán acercarse a los turistas; tampoco habrá servicio de valet parking para tener un mínimo contanto.

Se instalará una caseta de sanitización externa en la que además habrá termómetros digitales para garantizar que todos los que ingresan a las instalaciones de los hoteles Pueblo Bonito tienen menos de 38 grados centígrados de temperatura corporal, se guardará la sana distancia.

En los cuartos habrá sanitización y nebulización por proveedores certificados; se limpiará con especial cuidado las áreas de mayor contacto, como los controles remotos, las superficies de las cocinas, los pomos de las puertas y los contactos eléctricos.

En los elevadores se permitirá solamente dos personas, a menos que haya más miembros en una familia. Se enlistan las acciones a seguir en albercas, spa, gimnasios, campos de golf y restaurantes, y los protocolos que seguirán en las lavanderías, la seguridad y recursos humanos.

Se destaca la implementación y reforzamiento de la certificación Preverisk y el Distintivo H.

José Gámez Valles, director de ventas de Hoteles Pueblo Bonito en Mazatlán, señaló que serán respetuosos de las indicaciones de la autoridad en cuanto al porcentaje de ocupación para los hoteles.

“No vamos a saturar los hoteles, no creemos tampoco que tengamos una demanda del 100 por ciento al terminar las restricciones, pero aunque la tuviéramos, tendremos que ceñirnos a la indicación de la autoridad, si dicen un piso sí y un piso no, un cuarto sí y otro no, eso es lo que se hará”, manifestó.

En cuanto a la buena noticia de Disney U.S Asotiations, se señala que se reabrirá Disney Shangai abrirá sus puertas después de tres meses de clausura por la pandemia, y lo que se hizo en ese lugar para proteger a visitantes y staff podría ser una guía para los parques de diversiones en Estados Unidos.