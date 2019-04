Cae El Titi, supuesto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima

La captura fue realizada en Comonfort por autoridades estatales y la Semar

Noroeste / Redacción

Eliseo N.­, alias 'El Titi', identificado como uno de los principales líderes del Cártel Santa Rosa de Lima, fue detenido un operativo conjunto realizado por la Fiscalía General de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de Marina (Semar), en Comonfort.

El joven de 23 años es señalado como un presunto líder de la organización dedicada al robo de combustible o "huachicol", encabezada por José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, que opera en Villagrán, Celaya, Salvatierra y Comonfort, según informó la Fiscalía General guanajuatense.

Durante el operativo también fueron aprehendidos Alfonso 'N', alias "El Indio", de 42 años de edad, y Paola 'N', de 23 años, quienes son identificados como cómplices de "El Titi". Asimismo, fueron asegurados droga, vehículos, 16 armas largas y más de mil 800 cartuchos.

Además de que se localizaron los cadáveres de al menos cuatro personas, quienes se encontraban semi enterradas, así como un kilo de mariguana, dos paquetes con polvo blanco con las características de la cocaína, chalecos balísticos, pasamontañas, fundas para arma de fuego, porta cargadores, una motocicleta y una moto acuática.

La Fiscalía informó que la detención de "El Titi" se da tras los hechos ocurridos el jueves 18 de abril, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la Comandancia Norte de la Policía Municipal de Celaya, para liberar a Armando Soto González, alias "El Triste".

Este sujeto había sido detenido horas antes en Jerécuaro, y durante su intento por huir, los hombres armados que lo habían rescatado agredieron a integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública estatal y de Policía Militar, quienes al repeler el ataque, mataron a "El Triste" y a otro de sus cómplices.

El viernes fue localizada en un puente peatonal de Celaya, en Guanajuato, una manta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador y firmada por José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, supuesto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible o "huachicol".

“Sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac #90 en la Colonia Toriello Guerra en Tlalpan”, dirección donde se ubica el domicilio particular de López Obrador, en el cual también vive su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller y su hijo Jesús Ernesto.

El texto se refiere a la camioneta tipo pick up color naranja, cargada con explosivos, que fue abandonada el 31 de enero pasado en la puerta número 4 de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, con una manta en la que el líder huachicolero exigía a López Obrador retirar a los militares que combaten el robo de combustibles en Guanajuato.

“Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar”, decía la manta firmada por El Marro.