Cae recaudación de impuestos 1.76 por ciento durante 2020, en Culiacán

Las cifras corresponden al primer semestre de 2019 en comparación con el año actual

Belem Angulo

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán ha recaudado en impuestos 11 millones 143 mil 469.47 pesos menos durante los primeros seis meses del 2020, en relación con el mismo periodo del ejercicio fiscal anterior, de acuerdo al Estado de Flujos de Efectivo.

Los datos, que aparecen publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, apuntan a que existe un 1.76 por ciento de disminución dentro del rubro de impuestos en relación con los 631.4 millones de pesos que se habían recaudado para la primera mitad del 2019.

De enero a junio del 2020, el Ayuntamiento de Culiacán ha reunido en impuestos un total de 620 millones 323 mil 735.16 pesos, cifra que se encuentra por debajo de los 631 millones 467 mil 204.63 pesos a los que había llegado el año anterior.

INCREMENTO ANUAL

A pesar de esta disminución semestral en el 2020, durante los últimos tres ejercicios fiscales se ha presentado un incremento anual en la recaudación de impuestos.

En 2017 el informe financiero del Ayuntamiento documentó una cifra de 881 millones 950 mil 013.54 en impuestos, administración que encabezaba Jesús Antonio Valdés Palazuelos.

En 2018 fue de 1 mil 043 millones 511 mil 995.23, año en el que Francisco Antonio Castañeda Verduzco permaneció como Alcalde sustituto, hasta ser reemplazado por el actual Presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro después de las elecciones.

El pasado 2019 la cifra de recaudación anual alcanzó los 1 mil 044 millones 407 mil 759.66 pesos.

REFORMAS A LAS LEYES PARA CAPTAR MÁS IMPUESTOS

La Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa y la Ley de Hacienda Municipal, han provocado pérdidas económicas para los municipios al entorpecer la recaudación de impuestos, ha señalado el Presidente municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.

“En los Ceprofies, la Ley estatal dice que hay que darles descuentos y exentar de impuestos a los inversionistas, pero no se debe exentar de impuestos, por mandato constitucional está prohibido”, manifestó el Mandatario municipal durante el mes de septiembre.

“Perdimos casi 180 millones de pesos recaudados”, dijo. “Eso es ganas de fregar nada más, y no me molesta decirlo públicamente”.

Estos posicionamientos han resultado en gestiones con el Legislativo para buscar reformar las mencionadas leyes.

CONFLICTO CON LEGISLADORES

Al no percibir avances en las iniciativas presentadas, el Alcalde de Culiacán señaló a los Legisladores de Morena Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y Marco Antonio Zazueta Zazueta, integrante de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, de traicionar los intereses del partido al que pertenecen.

“Graciela Domínguez (...) ha estado entorpeciendo el procedimiento y ha estado evitando que se dictamine, ha estado atravesándose desde hace más de un año y todo por dañar a los municipios para que no tengamos éxito en nuestra gestión”, consideró Estrada Ferreiro.

“Yo creo que esta es una traición de esta señora, junto con Marco Zazueta, un diputado que a pesar de ser de Morena nos está traicionando, no nada más a nosotros, está traicionando al pueblo y al Presidente López Obrador. La acuso públicamente de traidora, la acuso públicamente de que nos está obstruyendo y eso se llama violencia política también”.

Domínguez Nava reveló en Pleno haber recibido amenazas por escrito del primer edil, indicándole de qué manera Legislar.

“Nosotros no vamos a actuar bajó la presión, ni los intereses del alcalde que todavía no nos quedan claro cuáles son, este Congreso no va a resolver algo bajo presión y es una falacia cuando él dice que lo único que busca es resolver la inconstitucionalidad con la que se cobra el predial, eso es falso”, dijo la Diputada.