Cae una camioneta en un arroyo de la LÃ¡zaro CÃ¡rdenas con 5 personas, no se reportan heridos: PC

Cae una camioneta en un arroyo de la Lázaro Cárdenas con 5 personas, no se reportan heridos: PC

Marco Antonio Martínez de Alba destacó que la lluvia de hoy en la tarde se focalizó en el sur de la ciudad, no se reportaron personas lesionadas o apagones, salvo el coche que se fue a un arroyo en la Colonia Lázaro Cárdenas

Antonio Olazábal

Hoy derivado de las fuertes lluvias suscitadas en el sector sur de la ciudad, una camioneta pick up con cinco personas a bordo cayó a un arroyo, afortunadamente los tripulantes no resultaron lesionados, compartió Marco Antonio Martínez de Alba.

El titular de Protección Civil Municipal indicó que el conductor iba muy rápido por la vialidad y perdió el control del vehículo justo donde se encontraba el arroyo. El percance se suscitó en la calle 15 de Septiembre, entre las calles Presidente Mariano Paredes y Presidente Ignacio Comonfort en la Colonia Lázaro Cárdenas.

"Ahorita en el reporte preliminar no tenemos daños, tenemos encharcamientos, ahí en la Lázaro Cárdenas un vehículo se nos fue al canal, una camioneta, un pick up de carga, venía muy rápido y cayó al canal", señaló.

El funcionario Municipal lamentó el percance e invitó a la ciudadanía a extremar precauciones, debido a que a altas velocidades en la lluvia, se pueden presentar accidentes como el que ocurrió hoy, donde afortunadamente no hubo lesionados.

"Ya está fuera, no pasó nada, la gente está bien, no hubo lesionados... llamamos a que tengan precaución, hay que protegernos, autoprotegernos, proteger nuestra familia, nuestros bienes, hay que tener mucha precaución, con el piso resbaloso y el exceso de velocidad no podemos controlar un vehículo y ahí están las consecuencias", subrayó.

Martínez de Alba Agregó que la lluvia de hoy estuvo focalizada en el sur de la ciudad, sobre todo en las colonias Lázaro Cardenas, Buenos Aires, 21 de Marzo y Barrancos; en la zona norte no se presentaron fuertes precipitaciones.

"En términos generales no hay reportes, ahorita vengo de Bacurimí y está todo tranquilo, la mayoría de la precipitación cayó en el sur, allá en el norte tuvimos algo de lluvia ligera, pero no en abundancia", reportó.

"Ya se recorrió el Agustina Ramírez, Bacurimí, y ahorita voy para el otro asunto (camioneta a canal) pero afortunadamente no pasó a mayores. Al momento no hay reportes de autos parados o algo así", expresó.

El titular de Protección Civil dijo también que en el reporte preliminar, tampoco les reportaron apagones.