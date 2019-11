Caída de participaciones federales preocupa a Quirino; son fuertes y severas, dice

Revela el Gobernador en los últimos días se han intensificado sus viajes a la CDMX para sostener reuniones de gestión con diputados y funcionarios públicos federales para buscar más recursos

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El Gobernador Quirnio Ordaz Coppel externó su preocupación por la caída de las participaciones federales de cara a la definición del presupuesto para el próximo año para el estado.

El Mandatario, quien estuvo este viernes en una reunión con empresarios en Culiacán, reveló además que en los últimos días se han intensificado sus viajes a la Ciudad de México para sostener reuniones de gestión con diputados y funcionarios públicos federales para buscar más recursos.

“Sí, el lunes pasado tuvimos acercamiento (con diputados), me reuní con algunos de ellos en la semana en México, la semana que entra es clave para ver temas de campo y pesca; pero no todo se cierra tampoco al presupuesto, la gestión sigue, seguimos atentos, acabo de hablar con Alfonso Romo (jefe de la Oficina de la Presidencia de la República) ahorita en la mañana, lo veo el miércoles que entra, me reuniré también con Julio Scherer (asesor jurídico de la Presidencia), voy a ver al Secretario de Agricultura, al Subsecretario de Ganadería, entonces yo estoy en la ruta de conseguir más recursos para Sinaloa”, señaló.

“El tema está en la caída que traen un poco de participaciones federales, las aportaciones de los ramos estos, 33 y todos esos, por eso es que hemos ido, de ahí no podemos mover nada, porque son estimaciones; ojalá hubiera, como se ha comentado por ahí, pero pues son expresiones, de que le van a dar más lana a los estados y municipios, pero pues no sabemos si es... ya lo veremos esta semana, ojalá así sea”.

Ordaz Coppel recalcó que las participaciones han caído una menor recaudación de Impuesto al Valor Agregado, por el petróleo y el de Impuesto Sobre la Renta.

“No, pues ha estado severo, ha estado fuerte, no tengo el dato exacto, pero sí arriba de 500 millones de pesos de lo que está destinado”, expresó.

En el tema del conflicto de grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, el Gobernador señaló que es un asunto interno y descartó que pueda esto afectar la relación que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo.

“Es interno y yo soy muy respetuoso de su autonomía, la verdad mi relación con el Congreso es buena, hay colaboración, hay coordinación, así es que vamos a seguir en esa ruta”, dijo.

“Es una situación interna de una fracción, dentro de otro poder y ellos tendrán que dirimir y resolver su problema, pero la relación con el poder es muy buena, con el Poder Legislativo y el Judicial y creo que hay una relación, como te digo, de muy buena coordinación”.