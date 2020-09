Reality Show

Caitlyn Jenner rompe el silencio sobre el fin de Keeping Up With the Kardashians

La ex estrella del show se sinceró sobre el fin de una era para la televisión de realidad

Noroeste / Redacción

10/09/2020 | 8:03 PM

Caitlyn Jenner Foto: Fotografías tomadas de Redes Sociales

Durante 14 años, Keeping Up With the Kardashians ha conquistado a millones de fans del mundo entero. Sin embargo, el pasado 8 de septiembre la famosa familia que vimos crecer en la pantalla de E! reveló una importante decisión. En un comunicado conjunto, todos anunciaron que el show terminará con la temporada 20, en 2021, publicó eonline.com "Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino", señalaron en su comunicado oficial. Pero no todos estaban al tanto de que esto sucedería. Así lo reveló Caitlyn Jenner, quien confesó que se enteró del fin de KUWTK a través de los medios. La personalidad de 70 años participó durante años en el famoso reality, y ahora se sincera sobre su inminente fin. PARA SABER El show se estrenó en octubre de 2007 y ha inspirado 12 spin-off..

