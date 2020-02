Calculan hasta 30 mil personas en el malecÃ³n por primer desfile del Carnaval de MazatlÃ¡n

Calculan hasta 30 mil personas en el malecón por primer desfile del Carnaval de Mazatlán

Miles de personas han arribado a la Avenida del Mar donde hay ya pocos espacios para las personas que siguen llegando

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Hasta las 14:30 horas de este domingo, entre 20 y 30 mil personas podrían estar en el malecón de Mazatlán esperando el primer desfile del Carnaval 2020, según calculó la coordinación municipal de Protección Civil.

“Está llegando mucha gente, es difícil dar un número pero yo creo que fácil hay arriba de 20 mil o 30 mil personas”, dijo Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil de Mazatlán.

En un recorrido se pudo comprobar que son pocos los espacios disponibles para más familias que siguen llegando.

La afluencia se registra sobre todo el Parque Martiniano Carvajal hasta poco antes de llegar a la Universidad Autónoma de Occidente.

“Ya no hay lugar, pero mucho tiene que ver con la gente que apartó, si te fijas hay muchos lugares disponibles y ya los acordonaron para rentarlos, y no se me hace justo”, expresó una señora que junto con su familia buscaba un lugar para presenciar el desfile.