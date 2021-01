Calderón critica al PRI, PAN, PRD y MC por 'candidaturas que responden a complicidades recíprocas'

Ante la grave situación de México, los partidos de oposición deben rebasar sus mezquindades , dice el ex mandatario

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), de privilegiar “sus mezquindades y candidaturas que responden a complicidades recíprocas” en lugar de postular a representantes de la ciudadanía agraviada.

“Ante la grave situación de México, los partidos de oposición deben rebasar sus mezquindades y candidaturas que responden a complicidades recíprocas, y postular mujeres y hombres que representen a la ciudadanía agraviada, no meramente sus intereses. Desgraciadamente no es así”, escribió el ex mandatario.

Calderón expresó su posición como respuesta al tuit compartido por Fernanda Caso, Coordinadora de la campaña presidencial de Margarita Zavala en 2018, quien también criticó que los partidos actúen “como clubes privados” para designar candidatos.

“Ya no podemos tolerar que los partidos actúen como clubes privados y que un puñado de personas designe discrecionalmente a los candidatos de todo el país. Es momento de exigir procesos democráticos para definir las boletas”, detalló Caso.

México Libre buscó negociar candidaturas con el PAN y MC luego de no obtener su registro como partido político debido al financiamiento ilegal que identificaron las autoridades electorales.