CalderÃ³n defiende a Chumel en la Red. Son viejos amigos: en 2012 Ã©l lo llevÃ³ a Palacio, a su informe

Calderón defiende a Chumel en la Red. Son viejos amigos: en 2012 él lo llevó a Palacio, a su informe

Chumel Torres está permanentemente en la polémica por hacer chistes que en redes sociales se han calificado de racistas y provocan la molestia de los internautas. Sin embargo, en los últimos días, los reclamos estallaron cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación lo invitó a un foro sobre racismo y clasismo

20/06/2020 | 08:49 AM

MÉXICO._ Horas después de que HBO Latin America decidió suspender la transmisión del programa del cómico Chumel Torres “hasta nuevo aviso”, Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, dijo que es increíble “que se quejen de las palabras y sarcasmo” del youtuber cuando el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador “pone apodos”.

“Entiendo lo del menor de edad y eso estuvo mal. Pero es increíble que se quejen de las palabras y el sarcasmo de un comediante, quienes han ofendido, insultado y agraviado mediáticamente a todos durante década y media. Incluso el propio presidente pone apodos a los gobernados”, escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

Calderón y Chumel Torres tienen pasado. En 2012, el youtuber chihuahuense utilizó contactos de Twitter para ser invitado al sexto Informe de Gobierno de Felipe.

“Chumel la pasó de traje y corbata, sentado entre los invitados al sexto y último informe de Gobierno del panista”, escribió en ese momento Elena Trejo, integrante de El Diario de Juárez. Para ese momento, el comediante ya tenía más de 55 mil seguidores.

Antes de ir al evento, Chumel se mostró orgulloso por haber sido invitado. “Ojalá le guste mi corbata al PRESIDENTE”, escribió en redes. “Ojalá los tuitstars no saquen otro video porque no lo voy a poder ver por estar en PALACIO NACIONAL”, agregó, de acuerdo con lo reseñado en ese entonces por Trejo.

“Me ha gustado la manera que ha tenido Calderón de hacer las cosas. Fueron 40 minutos de logros muy buenos y como chihuahuense procuro apoyar a cualquier persona que haga algo por mejorar la situación. Si tenemos la situación de la guerra contra el narco, estoy a favor de alguien que esté dispuesto a dar un golpecito, en vez de quedarnos estáticos”, expresó Torres en ese momento.

Chumel Torres está permanentemente en la polémica por hacer chistes que en redes sociales se han calificado de racistas y provocan la molestia de los internautas. Sin embargo, en los últimos días, los reclamos estallaron cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lo invitó a un foro sobre racismo y clasismo.

Ante las críticas que generó ese anuncio, entre ellas la de la académica Beatriz Gutiérrez Müller –quien es esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador y madre de un menor de edad al que Torres ha atacado e incluso le puso un apodo–, el foro se canceló. Luego, el mismo Presidente Andrés Manuel se refirió al tema.

“Ya basta de simulación. Que gente racista, clasista siga soterrada, oculta, enmascarada y siga engañando ¿Cómo se va a invitar a alguien que discrimina a un acto de estos? Es como invitar a un foro de derechos humanos a un torturador”, expuso el Jefe del Ejecutivo federal durante su gira en Puebla.

El rechazo a Torres y la ocurrencia de incluirlo en un foro sobre racismo y clasismo le costó este viernes el puesto a Mónica Maccise, titular del Conapred, y horas después, este mismo 19 de junio, la cadena HBO Latin America decidió suspender el programa del cómico.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”, informó la empresa a través de un comunicado.

También este viernes por la mañana, una agencia española publicó una entrevista con Torres, quien aseguró que no pensaba cambiar su humor pese a las críticas recibidas.

“No tiene que cambiar el humor y no voy a cambiar. No creo que lo esté haciendo esté mal la verdad, no sé si suene egoísta pero da risa, la gente se ríe y ya”, dijo el youtuber.