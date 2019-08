CalderÃ³n dice que los $150 mil millones que le dan a los ninis se desperdician

Calderón dice que los $150 mil millones que le dan a los ninis se desperdician

El ex Mandatario panista plantea que los inviertan en seguridad; AMLO responde que eso lo dibuja muy bien

29/08/2019 | 12:39 AM

Ciudad de México (SinEmbargo)._ Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, dijo anoche que los 150 mil millones de pesos que se dan en becas “a los ‘ninis’ y a los jóvenes esos” se están tirando y pidió que sean dedicados a la seguridad.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador le respondió esta mañana: “Lo dibuja muy bien. Es increíble”, aseguró.

Durante una entrevista con El Financiero, el michoacano calificó el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” como “fake”, y cuestionó el destino de dichos recursos, luego que una Organización No Gubernamental (ONG) detectara presuntas irregularidades económicas e incongruencias en el registro de los beneficiarios.

“No tienen prioridades nacionales. Métanle a seguridad lo que se merece. Los 150 mil millones de pesos que están tirando en los ‘ninis’ y los jóvenes esos ‘Construyendo el Futuro’, que por cierto ya nadie sabe […] es que es fake. ¿Dónde están esas decenas de millones de pesos?”, criticó.

Sin embargo, hoy López Obrador defendió su estrategia y reiteró que atender a los jóvenes es fundamental. “El error de él y de los gobernantes del periodo neoliberal es haberle dado la espalda a los ‘ninis’. Pero eso nos hace distintos”, subrayó.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que a lo largo de su administración se está buscando atender las causas de los problemas que aquejan al país, como la violencia. Para dicho fin, precisó, se apuesta al bienestar, al trabajo, a la atención a los jóvenes.

“Calderón, sin un diagnóstico de lo que está sucediendo, declara la guerra y convierte al país en un cementerio, y hay racias, desapariciones, masacres. Todavía después de todo ese santo funesto, esté pensando en lo mismo. Pero no sólo es Calderón. Es toda una corriente de pensamiento”, dijo el Presidente.

El ex panista afirmó que ese recurso “debió hacerse ido para construir policías confiables y eficaces, fiscales confiables y eficaces, y tejido social”.

Asimismo, apuntó que es imprescindible apoyar a la Guardia Nacional con dinero, a fin de que pueda reclutar a más elementos, y realizar exámenes de confianza a sus integrantes, para evitar que sus integrantes se corrompan.

“Si no apoyan a la Guardia Nacional, con dinero, para reclutar masivamente a la gente con exámenes de confianza, se va a corromper. […] Si no construyen localmente, no va a funcionar”, sostuvo a lo largo de la conversación con el periodista Javier Risco.

Por otro lado, aseguró que el modelo que él prefiere es el de la Policía Federal, del que se jactó de crear y de haberle dado solidez para afrontar la inseguridad vivida durante su sexenio.

“La clave es la confibialidad y la construcción escalonada de agencias de seguridad y justicia en México. Policías, jueces y fiscales fiables. Hay que invertirle a eso”, recalcó.

Calderón criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su estrategia de seguridad, a la que calificó de no estar “jalando” y negarse a poner nombre a la violencia.

“Su estrategia no está jalando. Son unos criminales, son asesinos, hay que ponerle nombre a las cosas. La labor de un Presidente no es predicar, que se vaya a la Iglesia. La labor de un Presidente es cumplir la ley y hacer cumplir la ley con la fuerza del Estado”, puntualizó en el programa “La Nota Dura”.

También criticó la falta de operación política con la que gobernó, del 2006 al 2012, ya que, dijo, tenía que maniobrar contra una fuerte oposición política.

EL PAN ES UN ANTRO: CALDERÓN

Posteriormente, en entrevista con la periodista Ana Paula Ordorica, Calderón Hinojosa descartó regresar al Partido Acción Nacional (PAN), al asegurar que abandonó a los ciudadanos y “se convirtió en un antro al que todo el mundo quiere entrar”.

Además, rechazó regresar a dicha fuerza política porque “no tiene remedio”, y consideró un error cerrar la puerta a los ciudadanos. Finalmente, aseveró que ahora se concentra en lograr el registro de México Libre para convertirlo en la nueva oposición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).