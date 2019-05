Calderón dijo en carta a AMLO que no podía pagar por su seguridad

Presidencia revela la carta que envió el ex mandatario panista al actual Jefe del Ejecutivo

Noroeste / Redacción

La Presidencia de la República dio a conocer este martes la carta que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa envió al actual titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle que le restituyera los elementos de seguridad para protección de él y su familia, ya que, según argumentó, no puede costear por sí mismo dicho servicio.

En su misiva, Calderón Hinojosa dijo comprender la decisión de López Obrador, ya que confirmó, sí había abusos respecto a quien se asignaban la protección del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), aunque no era su caso, según afirmó.

Sin embargo, el ex mandatario nacional dijo que, en su caso, la seguridad "es necesaria", debido a las decisiones que tomó en su gobierno, y que afectaron a organizaciones criminales consideradas, en algunos casos, las más peligrosas del mundo.

"Como consecuencia de ello, en diversas ocasiones fui objeto de distintas amenazas, algunas públicas, otras directas, y tuve conocimiento a través de labores de inteligencia del Estado, de acciones que se encaminarían a atentar contra un servidor o contra la vida o la libertad de algún miembro de mi familia", aseguró Calderón Hinojosa.

En su carta, el ex presidente de México dijo que con la decisión de la nueva administración, de retirar la protección a ex mandatarios, "súbitamente mi familia ha quedado desprotegida y en consecuencia vulnerable a potenciales actos retaliatorios (sic) por parte de quienes atentan contra la seguridad de las familias y a quienes mi gobierno combatió, tal y como era mi deber".

"Sé que en muchas ocasiones se ha otorgado protección del Estado a quien no lo necesitaba o lo ameritaba legalmente. En mi caso, dicha protección la necesito y se justifica plenamente dados los riegos asociados al desempeño del cargo, por lo que respetuosamente le solicito encuadra perfectamente en el concepto definido por la propia Constitución como servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado", argumentó Calderón Hinojosa.

El ex Presidente del 2006 al 2016, pidió a López Obrador comprender que, al igual que en su caso, tiene un hijo menor de edad, que puede quedar en estado de indefensión ante una decisión política.

"Le pido de manera atenta y respetuosa que autorice a quien corresponda el que se restituya a mi familia un nivel mínimo de protección, acorde a los riesgos generados por el desempeño de tareas sensibles en materia de seguridad en el cumplimiento del cargo de Presidente de la República", pidió el ex mandatario a López Obrador.

En su misiva, Calderón Hinojosa indicó, que, por encima de las múltiples diferencias de opinión que tiene con el político tabasqueño, "estaré siempre a su disposición en lo que estime conveniente o cuando considere que mi opinión, dadas las buenas y malas experiencias vividas en tan delicado cargo, le pueden ser de utilidad, sea directamente o a través de quien usted designe".

El pasado 24 de abril, el presidente López Obrador informó que son 17 militares los que protegen a sus antecesores, los ex mandatarios Vicente Fox Quesada y Calderón Hinojosa, además de que explicó, se trata de excepciones por razones especiales, por lo que pidió comprensión a la ciudadanía.

“Quisiera proteger a todos los mexicanos. Les pido que nos comprendan en estos casos, es lo mínimo […] No tiene vigilancia del Gobierno federal el presidente [Enrique] Peña [Nieto], el presidente [Ernesto] Zedillo [Ponce de León], el presidente [Carlos] Salinas [De Gortari] y todos no reciben pensión”, indicó el mandatario nacional.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que solo se cubre el costo del sueldo de los militares y los expresidentes cubren la gasolina de los vehículos que trasladan a los soldados que los protegen desde su asignación.

Aunque en un inicio a Fox Quesada se le asignaron ocho elementos de seguridad, López Obrador indicó que se hizo un ajuste y se le otorgaron tres más a Calderón Hinojosa, luego que Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), platicó con ellos.

“Ambas partes actuaron con austeridad”, afirmó, para luego acotar que Calderón Hinojosa cuenta con 12 militares, mientras que Fox Quesada tiene 5 elementos del Ejército para su protección, luego de que el pasado 6 de abril, denunció que un grupo armado intentó ingresar a su rancho, en San Cristobal de las Casas, Guanajuato.

Ante ello, López Obrador instruyó al titular de la Sedena, a crear una guardia de seguridad para protegerlo a él y a su familia, por lo que el ex presidente agradeció en redes sociales al político tabasqueño. “A nombre personal y de mi familia, aprecio la pronta respuesta del señor presidente. Deseo paz y seguridad para mi país”, expresó.

Asimismo, Calderón Hinojosa envió al actual mandatario una carta en la que manifestó preocupación por su integridad física, como consecuencia de las decisiones que tomó durante su sexenio, ante lo cual también se le asignó un grupo de militares para su protección.

“Como lo expresó el expresidente Calderón en la carta que me envió, me tocó, me dice enfrentar lo de luchar, el combate, la guerra al narcotráfico y hay gente que se siente afectada y tengo preocupación por eso entonces ahí hay una justificación, es algo especial, le tocó a él hacer algo, en caso del presidente Fox no es convincente”, expresó López Obrador.

El 19 de enero del 2012, casi al concluir su sexenio, Calderón Hinojosa reveló que durante una gira que hizo a Tamaulipas, el General Jesús Javier Castillo, entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, le comunicó que había una amenaza de atentar contra el avión presidencial, y la información parecía ser muy real y creíble.