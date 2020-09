Calderón: El ex viceprimer Ministro de Inglaterra miente; que no dijo que la guerra al narco no se podía ganar

Felipe Calderón desmintió haber sostenido que la “guerra contra el narco era imposible de ganar”, ya que, dijo, no está de acuerdo con los términos de dicha afirmación, pues no se trata de “ganar” o “perder”, sino de hacer cumplir la ley

24/09/2020 | 08:53 AM

Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México. Foto: Tomada de hidrocalidodigital.com

MÉXICO._ Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, negó haber afirmado que la guerra contra los cárteles de narcotráfico era “imposible de ganar”. En una carta a la que tuvieron acceso medios de comunicación, Felipe Calderón aseveró que él no se refiere al tema de drogas, inseguridad y violencia como “guerra contra las drogas”. Precisó que describe el problema como un tema de seguridad de personas, familias y Estado de Derecho. “Tampoco es para mí argumento hablar de ‘ganar’ o ‘perder’. Es un tema de cumplimiento de deberes constitucionales legales y éticos por parte del Estado: hacer cumplir la ley”, escribió en el documento. Desmintió haber sostenido que la “guerra contra el narco era imposible de ganar”, ya que, dijo, no está de acuerdo con los términos de dicha afirmación. Reiteró que siempre ha hecho referencia a una estrategia de seguridad integral, la cual consiste en enfrentar a las organizaciones criminales, construir instituciones de seguridad y justicia eficaces, y reconstruir el tejido social. Subrayó que concuerda con la propuesta de analizar nuevas formas regulatorias o de mercado, con el fin de terminar con la violencia que se origina en la producción, distribución, tráfico y consumo de drogas. “Esta convicción me llevó a proponer, junto con el Presidente Juan Manuel Santos de Colombia y Otto Pérez Molina de Guatemala, la celebración, en el seno de la ONU, de una reunión sobre el tema. Esta petición llevó a que en 2016 tuviera lugar la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS)”, relató. Recordó que durante su administración, habló ante la ONU acerca de la urgencia de revisar el enfoque punitivo del control de drogas. En su intervención ante las Naciones Unidas, expresó la obligación de los países de detener las ganancias que los grupos criminales obtienen a través del narcotráfico y la violencia que generan en América Latina, el Caribe y en algunos países de África. Sin embargo, puntualizó que nunca se ha manifestado a favor de la legalización, ya que no tiene certeza de dicha propuesta. “Es necesario actuar con responsabilidad, por lo que, antes, deben realizarse estudios acerca de sus consecuencias, sociales y económicas, algunas de las cuales pueden resultar funestas para las sociedades”, finalizó la misiva. CALDERÓN ME CONFESÓ QUE NUNCA IBA A GANAR LA GUERRA: NICK CLEGG La mañana del 29 de marzo de 2011, en la capital mexicana, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa confesó al entonces Viceprimer Ministro británico Nick Clegg que la guerra que había iniciado era imposible de ganar. Al alto funcionario de Inglaterra le pareció patético. Así lo reveló ayer una exclusiva de VICE News. “Me causó una gran impresión”, dijo Clegg a la periodista Mattha Busby. “Realmente me golpeó entre los ojos. Hubo alguien que realmente había vivido la guerra contra las drogas, y estaba realmente reducido a la opinión de que nunca jamás se iba a ganar”. “Sin embargo –agrega Busby en su texto de VICE News–, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la pareja, el ex diputado liberal demócrata dijo que admiraba a Calderón y elogió la ‘valentía que él y su Gobierno han demostrado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”. Calderón también mentiría, cuenta la periodista. En su siguiente Informe de Gobierno, el último, dijo a los mexicanos que él había iniciado el camino hacia la libertad y seguridad del país.

