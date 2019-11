Calderón es denunciado ante FGR por la Estela de Luz; ‘distraen de economía y seguridad, van mal’

Apenas el pasado 22 de noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que piensa ponerle una placa al monumento del Bicentenario de la Independencia que diga: ‘Monumento a la Corrupción’

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, negó este lunes haber incurrido en algún acto de corrupción a lo largo de la construcción de la Estela de Luz, monumento colocado durante su administración sobre avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, para conmemorar el Bicentenario de la Independencia.

“Niego categóricamente haber incurrido en acto alguno de corrupción en la Estela de Luz. La denuncia no sólo es calumniosa y sin fundamento, sino que busca distraer a la opinión pública de los graves problemas nacionales: La economía va mal y la inseguridad peor”, escribió en su cuenta de Twitter.

Niego categóricamente haber incurrido en acto alguno de corrupción en la “Estela de Luz”. La denuncia no sólo es calumniosa y sin fundamento, sino que busca distraer a la opinión pública de los graves problemas nacionales: La economía va mal y la inseguridad peor. Anexo nota pic.twitter.com/HkHr4ln2Oq — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 25 de noviembre de 2019

Estas declaraciones se dieron después de que Gabriel Regino García, abogado de los empleados de la empresa encargada de la obra, presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex mandatario; Patricia Flores Elizondo, su entonces Jefa de Oficina de Presidencia; y otros ex funcionarios, por su presunta responsabilidad en delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y lo que resulte.

“En el año 2009, el Gobierno federal tomó la decisión de convocar a un concurso para elegir y decidir la construcción de un monumento que sirviese para celebrar el Bicentenario de la Independencia de México y la Revolución. De esa convocatoria resultó ganador un talentoso arquitecto mexicano que propuso la construcción de la Estela de Luz. A partir de ese momento, 2009, la oficina de la Presidencia de la República del sexenio de Felipe Calderón, a cargo de Patricia Flores Elizondo, se hizo cargo de la conducción y dirección de dicho proyecto, un proyecto que nosotros estimamos ya existía la decisión y determinación del desvío de recursos públicos”, dijo el litigante en entrevista con medios de comunicación.

Regino García representa a ocho personas de la empresa I.I.I. Servicios, quienes actualmente se encuentran sujetos a proceso por presuntamente haber cobrado un sobreprecio de mil 100 millones de pesos por la Estela de Luz.

“La llegada de Agustín Castro a la empresa I.I.I. Servicios tuvo como consecuencia inmediata una reunión con todos los directivos ante quienes informó que venía designado especialmente de la oficina de la Presidencia de la República, para que I.I.I. llevará a cabo la construcción y todo el proceso relacionado con la Estela de Luz, a pesar de que I.I.I. Servicios no presta esas funciones”, señaló.

De acuerdo con el abogado, “de esas reuniones se tomó la decisión de que no podía ser mediante licitación pública la adjudicación del trabajo de la Estela de Luz, porque no se iban a dar los tiempos para que estuviera lista para los festejos en septiembre de 2010”.

Ante dicha situación, Calderón Hinojosa aclaró que en la denuncia presentada en su contra “ni siquiera hay un acto que específicamente se me impute a ese respecto, salvo el de ser el Presidente de la República, y como tal, haber impulsado la construcción de ese monumento conmemorativo”.

“Además de que carece de fundamento, la denuncia es una maniobra no sólo para calumniarme sino para distraer a la opinión pública de los graves problemas nacionales. Hoy mismo, el Inegi reportó que la economía cayó al tercer trimestre 0.2% respecto a hace un año. La economía va mal y la inseguridad va peor”, acusó en un comunicado.

Asimismo, consideró que esto pudo ocurrir para no hablar del “abandono a los temas ambientales, la opacidad en las grandes obras del sexenio, y los golpes a la vida Republicana y Democrática de México registrados en Baja California, en el Senado de la República y en esta inaceptable intentona de acabar con el Instituto Nacional Electoral (INE) al dejarlo sin presupuesto suficiente para cumplir sus responsabilidades”.

A su vez, reconoció que hubo errores en las ingenierías del proyecto, las cuales habrían provocado retrasos y aumento de los costos. “El proyecto ganador fue presentado con los planos y cálculos respectivos. Sin embargo, al ponerlo en ejecución, se evidenciaron algunas inconsistencias en las ingenierías que ponían en riesgo la viabilidad del proyecto”, apuntó.

Según el ex panista, “la denuncia es una maniobra baja, sin sustento legal alguno, que incluso usa frases coloquiales del Gobierno como ‘chivos expiatorios’ para buscar impacto político y mediático”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que el monumento del Bicentenario de la Independencia, conocido como la Estela de Luz, tuvo muchas irregularidades, por lo que pensaba poner una placa con la leyenda: “Monumento a la Corrupción”.

Este monumento fue ordenado por Felipe Calderón Hinojosa y su construcción fue muy cuestionada. En la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural. También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, “como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra”. La obra costó más de mil millones de pesos. En su momento fue llamada también “Monumento a las Víctimas de la Guerra de Calderón”.

“Tengo ganas de ir a poner una placa ahí en Reforma, [en el monumento] que hicieron al Bicentenario, la Estela de Luz. Le quiero ir a poner una placa: ‘Monumento a la Corrupción’. Y no sería levantar ningún falso, ¿eh? Porque hay papeles de cuánto estimaron que iba a costar y cuanto terminó costando. Pero eso ya se les olvidó, a mí no se me olvida. Yo perdono pero no olvido”, aseguró el Jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa matutina.