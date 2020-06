Calderón le dice a Loret que si García Luna es culpable, asumirá su parte de responsabilidad

Calderón Hinojosa refirió que con la información que se tiene ahora sobre su ex secretario de Seguridad Pública no lo habría incorporado a su equipo

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que si Genaro García Luna es culpable, él “asumirá su responsabilidad de haberlo nombrado” como parte de su gabinete durante su Gobierno (2006-2012).

Calderón Hinojosa refirió que con la información que se tiene ahora sobre su ex secretario de Seguridad Pública no lo habría incorporado a su equipo.

Sin embargo, recordó que en aquel entonces García Luna era reconocido como un funcionario importante.

“Quizá con la información que hay ahora, quizá no, pero es una información que no tenía yo cuando lo nombré. […] La verdad a ti te pagan y te eligen para tomar decisiones con la información que tienes y actuar conforme a un escenario de incertidumbre, que es lo que caracteriza el ejercicio de la administración pública en un país tan complicado como México”, expuso durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

El ex mandatario agregó que a pesar de los cargos de los que se le acusa al ex funcionario, no deben sacarse conclusiones precipitadas y no especular sobre la presunta culpabilidad de éste, pues cree en el principio de inocencia.

“Me parece injusto condenarlo antes de que un Juez lo condene”, argumentó en la entrevista para el portal de noticias Latin Us.

Justificó que a pesar de las acusaciones que giran en torno a Genaro García, en su administración se trabajó “sin piedad” en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Incluso, recordó que en su Gobierno se investigó a funcionarios del propio gabinete que terminaron en la cárcel.

“Hubo mucha gente que nosotros metimos a la cárcel. A prisión fue un director de la Policía Federal, un Subprocurador de la SEIDO, un Subsecretario de Defensa. La verdad fuimos implacables, pero el equipo no era una sola persona, fue un equipo con Marina, Defensa, Procuraduría que integró una de las mejores luchas contra la criminalidad”, precisó.

En la plática que sostuvo con Loret de Mola, Felipe Calderón expuso no se debe juzgar el trabajo de “México Libre” a partir de lo sucedido durante su paso por la Presidencia, ya que García Luna no es militante. Además, reconoció que su esposa Margarita Zavala es quien lo dirige y quien encabeza “un esfuerzo ciudadano para cambiar el rumbo del país”.

“México Libre es un esfuerzo de ciudadanos, encabezados por Margarita Zavala, que quieren participar en política, que están preocupados, cansados de este Gobierno, que quieren cambiar el rumbo del país y saben que la única vía es la electoral”, subrayó.

El ex Presidente apuntó que “México Libre” busca construir y convertirse en la oposición al Gobierno actual, pues hasta ahora “no existe”.

Además, el partido emergente quiere “quitar la mayoría de las cámaras” al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones intermedias de 2021.

También aclaró que él no estará en las boletas del próximo año y aseguró que otros partidos han cerrado el paso para “México Libre”.

Por otro lado, recalcó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo subestima demasiado, pero prefirió que se le considere así pues “siempre han fallado”.

Agradeció la publicidad que le hace el mandatario federal al hablar de él “aunque diga cosas falsas”.

LE ADVIRTIERON SOBRE GARCÍA LUNA

El “yo le advertí a Calderón sobre García Luna” ha puesto en serios aprietos a quien fuera Presidente de México y jefe directo de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, hoy acusado en una corte de Nueva York de presunto narcotráfico y de recibir millonarios sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.

Desde el 10 de diciembre de 2019, cuando fue aprehendido, la expresión de no sorpresa ha sido recurrente. Sin embargo, el tema resurgió luego de la publicación en la revista Proceso de la entrevista con la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, en la que aseguró que el Gobierno de Calderón contaba con información sobre la relación entre García Luna y el narcotráfico.

Así, las voces de Javier Sicilia, Gerardo Fernández Noroña, Lydia Cacho y Anabel Hernández, vibran de nuevo con el “yo se lo dije” en su momento cuando Calderón aún estaba en el poder. Se le advirtió en reuniones, en el Zócalo, en el Congreso.

El ex Presidente desde aquel día de diciembre del año pasado ha optado por negarlo, que contrario a lo que dicen los activistas y las periodistas, él no sabía nada. Incluso el día de la detención de García Luna aseguró: “Quiero precisar que desconocía por completo los hechos que se le imputan, ya que jamás tuve información o evidencia sobre ellos. Por lo mismo, me sorprende profundamente lo que está ocurriendo”.

Luego de la publicación de la entrevista que Jacobson dio a Proceso, el ex mandatario dijo que era falsa la afirmación de que él sabía de los nexos de García Luna y que el trabajo de cooperación con Estados Unidos durante su administración “alcanzó niveles sin precedentes”.

Ya luego comentó que se trataba de una cortina de humo del Gobierno actual para distraer de otros temas.

Pero el pasado ahí está e insiste en recordar que Calderón escuchó más de una vez que algo al parecer no iba bien con García Luna.