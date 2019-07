Calderón reta a que se la canten clara por el caso Policía Federal

El ex Presidente, quien lanzó la guerra contra el narcotráfico, que dejó miles de muertos y miles de desaparecidos, pide que el Gobierno federal presente pruebas de sus supuestos vínculos con las protestas de la corporación federal

Sinembargo.MX

05/07/2019 | 11:38 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuya estrategia de seguridad condujo a México a la más larga guerra interna (más de 13 años consecutivos) desde la Revolución de 1910 –con cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados–, se exculpó este viernes de los problemas que padece el país.

En entrevista con Radio Fórmula, el ex Presidente se rió y dijo que se le acusa de todo:

“El paro de la Policía Federal es culpa de Calderón; la economía esta mal por culpa de Calderón; la violencia por culpa de Calderón; los migrantes por culpa de Calderón; el sargazo por culpa de Calderón. Como dice el dicho: todo yo, todo yo”, comentó en conversación con Ciro Gómez Leyva.

Además, retó a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar pruebas que lo vinculen con el movimiento de los elementos de la Policía Federal, o que mejor eviten hacer acusaciones.

“Si me van a acusar, que me acusen. Que lo digan a lo derecho, que la canten clara, que presenten las pruebas”, dijo el ex mandatario.

Además, el ex titular del Poder Ejecutivo federal recomendó a las autoridades atender el problema de seguridad antes de distraerse con acusaciones contra él. “En lugar de andar con tonterías de acusarme de una conspiración que soy ajeno, deberían centrarse en atender el problema de inseguridad”, dijo.

El 3 de julio, cientos de policías federales cerraron el Anillo Periférico de la Ciudad de México y la carretera México-Pachuca para protestar en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, Calderón Hinojosa se pronunció al respecto y se dijo favor de mejorar los salarios del personal.

“Lo que habría que hacer es cuidar a nuestros policías, pagarles mejor, respetarle sus prestaciones, estar atentos a su desarrollo profesional”, comentó.

Dijo además que esos elementos de la Policía Federal que fueron capacitados en su Gobierno ahora corren el riesgo de ser cooptados por la delincuencia y el crimen organizado.

“Se abre el riesgo de captación por la delincuencia, por eso el Estado mexicano debe empeñarse a que ninguno de sus mejores mujeres y hombres, sean soldados, marinos o policías, tengan razones o incentivos para irse a la delincuencia, y por eso hay que mantenerlos honestos y confiables por las vías que se tienen que van desde la motivación y la mística, hasta las prestaciones laborales”, dijo a Azucena Uresti en entrevista.

Afirmó que al finalizar su Gobierno, la Policía Federal estaba en proceso de consolidación, pero con Peña Nieto el presupuesto se redujo y se perdieron valores.

Después de mostrarse a favor de los policías, ayer el ex Presidente reclamó directamente a Andrés Manuel López Obrador y a Alfonso Durazo por maltratar “en la forma y en el fondo” a los agentes rebeldes de la Policía Federal (PF). El ex panista se pronunció luego de que elementos de la corporación que mantienen la toma del Centro de Mando de Iztapalapa le enviaran esta mañana una invitación para que sea su representante sindical y de que el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana lo señalara esta mañana por estar detrás del movimiento de protesta que esos policías en rebelión mantienen desde ayer.

“Hay temas de formas y es la manera en como se ha abordado este asunto y el desprecio que se ha expresado hacia los policías. Señor Presidente, señor Secretario, escuchen a los policías, dejen de escucharse a ustedes mismo nada más y tómense las molestia de explicarles cual es el plan de seguridad que ustedes tienen y qué esperan que hagan dentro de este plan los propios policías federales”, dijo Calderón en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

Sobre la existencia de un problema de forma se refirió a los tratos ofensivos que reciben los agentes, incluso por sus propios jefes, para ello ejemplificó cómo Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración llamó a elementos de la PF “fifís” por que exigieron mejores condiciones de trabajo.

CALDERÓN RECHAZA VÍNCULO

Ayer, luego de el titular de laSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dijera que “no es casual que uno de los elementos de la Policía Federal” invitara al ex Presidente a representarlos, Calderón rechazó lo señalamientos y negó estar detrás de las protestas de policías que obstruyeron diversas vialidades de la capital y otros estados, y llamó particularmente a Durazo a presentar pruebas sobre las acusaciones.

“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o que estoy detrás de las protestas de los policías federales. En particular al Presidente, pero específicamente al Secretario Durazo le exijo que si tiene pruebas las presente y actué en consecuencia y, si no las tienen, retiren de inmediato esa calumnias”, indicó.

El ex Jefe del Ejecutivo aseguró que durante su Gobierno se esmeró en mejorar las condiciones de vida y de familia de los policías para que pudieran realizar su trabajo “en las condiciones más dignas posibles”.

Defendió que procuró darles un salario digno a los policías federales, “pero más que lo material mientras muchos los tildaban de asesinaos o genocidas siempre reconocí, admiré y apoyé su trabajo por el alto grado de lealtad y patriotismo hacia México y porque ellos estaban arriesgando su vida, su integridad física para servir a los mexicanos y proteger a las familias mexicanas”, aseguró.

Agradeció el trato amable que los policías han tenido con él y recordó que que algunos de los policías en la protesta lo mencionó como alguien que pudiera representarlos, pero rechazó la oferta.