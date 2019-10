CalderÃ³n se tarda 9 aÃ±os, y hoy reconoce: DebÃ­ estar mÃ¡s cerca de familiares de Jorge y Javier

Calderón se tarda 9 años, y hoy reconoce: Debí estar más cerca de familiares de Jorge y Javier

El ex Jefe del Ejecutivo dijo que no descarta la posibilidad de hablar con los familiares de los jóvenes asesinados

Sinembargo.MX

09/10/2019 | 09:05 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Trece años después de iniciar la guerra contra el narcotráfico, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa reconoció que le faltó permanecer más cerca de familiares de víctimas.

El ex Jefe del Ejecutivo se pronunció particularmente por el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por militares dentro de su escuela y a quienes el Gobierno de Calderón describió como sicarios; el ex mandatario dijo que no descarta buscar a sus familias para conversar.

“Por supuesto que quizá debimos haber estado más atentos o quizá debimos seguir, incluso después de la Presidencia, cerca de los familiares, en fin, muchas cosas que al paso del tiempo se pueden develar, entender”, reconoció el ex Presidente en entrevista para Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga.

Calderón Hinojosa declinó esta mañana la invitación que le extendieron los estudiantes de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Derecho (SALED) para participar en el Simposio Internacional de Derecho, el cual está programado para celebrarse este miércoles 9 de octubre en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), luego de que miles rechazaran su visita al campus.

En entrevista, dijo que decidió no asistir luego de escuchar una declaración de Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, quien señaló no estar de acuerdo con su visita al centro educativo donde en marzo de 2010 fue asesinado su hijo y uno de sus amigos. El ex panista reconoció que las familias pudieran sentirse agraviadas por la lejanía que mantuvo con ellas durante su sexenio.

“Entiendo que parte del agravio puede ser que yo no esté cerca, que yo no haya platicado con ellos, ciertamente en ese entonces se decidió, Margarita fue personalmente con ellos, los acompañó, habló con ellos, estuvo en el funeral, en el homenaje que se hizo a los muchachos. Se nos recomendó que por prudencia se fueran un poco quedando así las cosas y se estuviera atentos a la investigación”, recordó.

El ex Jefe del Ejecutivo dijo que no descarta la posibilidad de hablar con los familiares de los jóvenes asesinados. “No dejaré de ver la posibilidad de poder hablar con ellos, entender más directamente sus agravios. Me gustaría platicar con ellos y decirles lo que yo tenga que decirles desde luego. Lo que haya que abundar, especificar y otras cosas tienen que ser con ellos. Entiendo las circunstancias en las que están, por eso también respeté mucho la privacidad, ese decoro”, expuso.

Calderón calificó como “una barbaridad del Ejército” que los militares alteraran la escena del crimen y aseguró que los elementos fueron consignados el mismo día de la agresión mientras siguieron las investigaciones.

El político lamentó no asistir a la conferencia donde hablaría sobre el cambio climático, pues, dijo, siguió con atención el debate que generó su invitación y buscaba “dar la cara” ante los objetores.

CALDERÓN CANCELA VISITA

“Hace unos momentos recibimos del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa su declinación a la invitación de los estudiantes de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Derecho (SALED), a participar en el Simposio Internacional de Derecho, programado para mañana miércoles 9 de octubre”, informó esta mañana el Tec de Monterrey en un comunicado.

La decisión le fue notificada en una carta dirigida al Rector David Garza Salazar, donde el ex mandatario agradeció la apertura y la pluralidad de la institución educativa para que asistiera a impartir una conferencia. También aseguró que dio seguimiento a la discusión pública que se abrió después de darse a conocer la invitación.

“En esta polémica se han vertido diversos puntos de vista, muchos de ellos atendibles. También hay versiones imprecisas y algunas verdades a medias que es necesario aclarar. Y me gustaría poder hacerlo en persona, directamente en el Tec”, escribió Calderón Hinojosa.

“Sin embargo, he escuchado con especial atención el comentario de la señora Rosa Elvia Mercado, madre de de Jorge Antonio, quien señaló recientemente no estar de acuerdo con mi visita al campus en las circunstancias actuales”, precisó.

De acuerdo con el ex panista, “su parecer es razón más que suficiente para que suspenda mi visita al Tec. Considero que es de la mayor importancia atender esta opinión de la señora Mercado, y en todo caso poder reunirme con los familiares de Jorge y Javier, para poder dialogar con ellos, escucharlos de viva voz y precisar también alguna de la información que se ha divulgado, antes que atender la amable invitación de los estudiantes de la SALED”.

La semana pasada, estudiantes lanzaron la petición “Respeto para Jorge y Javier: Cancelación de la conferencia de Calderón en el Tec”, inscrita en la plataforma Change.org, que tenía hasta las 11:50 horas de este martes 24 mil 139 firmas.

Los internautas exigieron al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey cancelar la conferencia magistral por considerarla “una grave ofensa” a la memoria de los estudiantes Jorgey Javier.

“La ponencia de Calderón en el ITESM representa una grave ofensa a la memoria de Jorge y Javier y de todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y de desapariciones forzadas cometidos tanto por grupos de la delincuencia organizada como por miembros de la SEDENA, SEMAR y otras instituciones encargadas de salvaguardar la paz de la ciudadanía”, señalaron.

EL CASO

La madrugada del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio estudiante de la maestría en Ciencias, y Javier Francisco, quien cursaba el doctorado en Ciencias, fueron asesinado por el Ejército Mexicano durante un tiroteo. Los militares intentaron hacerlos pasar por sicarios del crimen organizado y les “sembraron” armas. El Gobierno del Presidente Felipe Calderón identificó en esa ocasión a los jóvenes como sicarios.

Cuando los estudiantes fueron asesinados, según versiones de algunos compañeros, los jóvenes se encontraban en el campus revisando sus tesis. Tardaron varias horas en el campus y a su salida, durante la madrugada, fue cuando se encontraron con la balacera entre los elementos del Ejército y una presunta banda de delincuentes.

En agosto de ese año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que los soldados intentaron hacer pasar a los estudiantes como pistoleros, sembrándoles armas, y los golpearon hasta matarlos. También indicó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar obstaculizaron la investigación y no colaboraron en el caso.

Fue hasta el 19 de marzo de este año cuando e la Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció una disculpa pública a los padres de los jóvenes y reconoció que eran estudiantes de excelencia y no sicarios. También destacó el compromiso del Gobierno Federal de “implementar las medidas que aseguren la no repetición, para que los hechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”.