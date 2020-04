CalderÃ³n usa retuits y hasta las fakenews en la red para criticar el trabajo de la 4T por el Covid-19

Calderón usa retuits y hasta las fakenews en la red para criticar el trabajo de la 4T por el Covid-19

El pasado lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una tregua al ex Primer Mandatario para que por un mes no participe en la polarización de las redes sociales

Ciudad de México (SinEmbargo).- El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa ha contribuido en los últimos días a la difusión de noticias falsas en Twitter en más de una ocasión.

Esto, a raíz de la pandemia (Covid-19) que ha dejado cerca decenas de fallecidos en México y más de mil casos de contagio.

El 13 de marzo, las interacciones en torno a la cuenta de Twitter de Felipe Calderón (@felipecalderon) volvieron a aumentar. Para esa fecha ya se acumulaban en el timeline de esta cuenta, que suma más de 5 millones 7 mil seguidores, un cúmulo de señalamientos, críticas y sospechas de negligencia en cuando al tratamiento del Covid-19 en México. Pero ese día, en particular, estallaron las reacciones de miles de los tuiteros adversos al ex Primer Mandatario.

Felipe Calderón señaló que el Gobierno de la Cuarta Transformación ocultaba cifras de infectados, no realizaba las pruebas necesarias de detección del virus y no llevaba a cabo estrategias de prevención recomendadas por los organismo internacionales, como el aislamiento social. Críticas que le reviraron los usuarios pues el ex Presidente aportó pocos datos verificados para sustentar sus dichos.

“¡Muy preocupante! En México prácticamente no se están haciendo pruebas de Coronavirus, por eso el número tan bajo de casos positivos”, afirmó el ex Presidente el 12 de marzo.

La cuerda se venció cuando compartió desde su Twitter un video de un discurso que emitió en cadena nacional, 11 años atrás y cuando aún portaba la banda presidencial, sobre sus acciones para combatir la epidemia del virus de influenza H1N1.

“Hace 11 años México sufrió el brote de un nuevo virus, desconocido y mortal, sin que hubiese información de su letalidad. Toda proporción guardada, la CDMX fue el equivalente a Wuhan, China. Este fue el mensaje que di entonces sobre influenza”, expresó Calderón.

El video sobre la influenza H1N1 le retribuyó al ex Presidente con miles de seguidores nuevos y desde entonces se ha sostenido el crecimiento de su cuenta en Twitter en cuanto a esta métrica, lo que indica que a pesar de que recibe a diario numerosas muestras de animadversión, entre más polémica genera, más crece su presencia en la plataforma.

Miles de usuarios comenzaron a sumarse a su lista de seguidores. Entre el 13 de marzo y al corte de esta nota, su mejor día fue el 31 de dicho mes, fecha en que sumó 3 mil seguidores nuevos en cuestión de horas, según proyecciones del portal Social Blade.

TUITS CADA VEZ MÁS CRÍTICOS

Un análisis de los contenidos de 300 tuits que el Presidente publicó entre el 4 y 17 de marzo arrojó que más del 90 por ciento de lo que Calderón comunica desde su cuenta oficial, ya sea por tuits propios o retuits de sus amistades o contactos en esta plataforma, tiene que ver con críticas a López Obrador o el Gobierno federal.

En el mes de marzo, estas críticas se intensificaron en torno a la actuación del Presidente y el Gobierno federal para combatir la epidemia. En la muestra conformada por estos 300 tuits, la cuarta parte de ellos fueron sobre este tema.

Estos señalamientos proceden de cuatro argumentos que Calderón ha reiterado de manera frecuente en su cuenta: El Gobierno de México enfrenta de manera negligente la epidemia; el Presidente enfrenta mal la epidemia y no se aísla; México oculta cifras reales sobre los casos de contagiados y no realiza pruebas de diagnóstico suficientes; otros países (Italia, Estados Unidos, China, Polonia) sí realizan un buen trabajo en esta materia.

MÁS FAKE NEWS

El discurso que promueve Calderón es ante todo crítico hacia el Gobierno federal, sin embargo, al intensificar el tono también ha diversificado sus fuentes. En la primera mitad de marzo compartía tuits con información de diarios internacionales pero conforme su crítica se intensificó el ex Presidente ha empleado como fuentes de información a usuarios de Twitter, sobre todo para sostener sus hipótesis acerca de la negligencia del Gobierno de México de cara a la pandemia.

En estos tuits se han filtrado noticias falsas y afirmaciones a partir de datos no oficiales. El 12 de marzo Calderón afirmó en un tuit que no se estaban aplicando pruebas suficientes para diagnosticar casos de Covid-19 y lo hizo a partir de otro tuit, pero de la usuaria Valeria Moy, quien lo eliminó después.

El 21 de marzo publicó la fotografía de una niña que sostiene un cartel en el que pide ayuda al Presidente para que le envíe gel antibacterial y mascarillas. Calderón publicó el mensaje con mención al Presidente: “Aquí, un mensaje para el Presidente @LopezObrador_”, expresó.

En cuestión de horas, Calderón fue desmentido por usuarios de la plataforma, ya que la fotografía había sido publicada en un medio de comunicación para narrar la historia de un caso acontecido en República Dominicana. El mensaje en realidad fue dirigido a Danilo Medina, Presidente de dicha nación, y no a López Obrador.

Esta no fue la única fake news que ha difundido Calderón en los últimos días. El 26 de marzo la ola de desinformación trastocó una vez más la línea entre la ficción y la realidad en la cuenta del ex Presidente, quien afirmó que se habían presentado 70 defunciones de casos diagnosticados como neumonía atípica en el Estado de México y que estarían relacionados con el coronavirus. Calderón hizo esta afirmación a partir del testimonio de la usuaria María Luisa López (@marialuisalg1) quien a su, vez citó al portal QSnoticias.

“Afirman que los casos de decesos por Coronavirus podrían estar disfrazados con diagnósticos por ‘neumonía en comunidad’. Solo en la última semana hubo en Toluca 70 muertos por neumonías atípicas. El gobierno debe hacer más pruebas y ser transparente. Está perdiendo credibilidad”, afirmó Calderón sobre este tema.

La versión de supuestos casos de coronavirus diagnosticados como neumonía atípica fue desmentida por Hugo López-Gatell, Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, días después de que se viralizó en las redes sociales la supuesta denuncia de un grupo de empresarios funerarios del Edomex, quienes habrían afirmado a un medio de comunicación tener información de 70 personas fallecidas con diagnóstico de neumonía atípica, pero que en realidad habrían muerto a causa de Covid-19. El 28 de marzo un grupo de funerarios del Edomex negó al grupo Reforma esta información.

Hasta el corte de esta nota, Calderón ha reiterado en varias ocasiones que existe un subregistro de casos de Covid-19 en México, el problema no es que realice afirmaciones sobre déficits, sino que aporta fuentes no verificadas para sostener su hipótesis.

El 27 de marzo publicó un tuit en el que afirmó que los casos de tuberculosis también se habían “disparado” durante el 2020. Sostuvo este dato a partir de unos gráficos compartidos por el usuario @JairoJS1 con el objetivo de sembrar la duda acerca de que hay casos diagnosticados con esta enfermedad que en realidad son por coronavirus.

“Ups! Los casos de tuberculosis también se dispararon ‘de repente’ en 2020. A ver si al rato no le dan una retocada a las cifras de años anteriores para que no se vea la anomalía. Creo que no tenemos un problema extraordinario de tuberculosis, lo tenemos de subregistro de Covid-19”, sostuvo el ex primer mandatario.

Dentro del mismo clima conspirativo, Calderón intentó sembrar una duda más el 30 de marzo en el contexto de la visita de López Obrador a Badiraguato, Sinaloa. Esta ciudad es reconocida por ser el sitio donde radica la familia de Joaquín Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, quien cumple una sentencia en Estados Unidos por crimen organizado.

La visita del Presidente a esta localidad para supervisar la construcción de una carretera fue videograbada y compartida en las redes sociales, donde usuarios opositores al actual Gobierno viralizaron la imagen de una persona que aparece en la grabación y a quien le atribuyeron la identidad de Aureliano Guzmán Loera, (El Guano), hermano de capo preso en EU.

Calderón participó en la difusión de la imagen fija tomada del video cuestionando sobre quién era la persona que estaba en la fotografía. “¿Quién es la persona que está atrás del presidente?”, comentó Calderón en la imagen compartida.

El encuentro entre la mujer y el Presidente generó múltiples críticas a López Obrador. En este contexto, sus críticos intentaron alentar más la polémica con la versión de que Aurelio Guzmán habría estado a unos metros de AMLO. Sin embargo, este dato fue desmentido por la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien compartió en su cuenta de Twitter que el personaje señalado en realidad era un médico sinaloense.

El 31 de marzo, López Obrador pidió a Calderón y sus opositores una tregua de un mes durante su conferencia mañanera. Calderón dijo a través de un tuit que aceptaría.

FIRMAS POR EL VETAR DE CALDERÓN DE TWITTER

Pero los usuarios de las redes sociales no estuvieron conformes con este acuerdo diplomático. A través de Change.org se lanzó una petición para exigir a los administradores de Twitter que suspenda de manera definitiva la cuenta del ex Primer Mandatario por “hacer mal uso de ella”. En un periodo de 72 horas la petición consiguió más de 27 mil firmantes.

MONTAJES MARCARON SU SEXENIO

Antes de que Calderón fuera relacionado con la difusión de noticias falsas en Twitter, había sido señalado durante su sexenio por la realización de varios montajes con fines políticos.

En marzo del 2010, en plena Guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón justificó la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) quienes se encontraba en el interior del campus en Monterrey, Nuevo León cuando fueron ejecutados a sangre fría por un comando militar.

La escena del crimen fue manipulada para aparentar que los estudiantes eran miembros del crimen organizado, quienes se habrían enfrentado al Ejército. El 19 marzo del 2019 el Gobierno de México admitió que todo había sido un montaje llevado a cabo durante el sexenio de Calderón y que los jóvenes eran inocentes y habían sido asesinados y revictimizados por el Estado ya que tras el crimen, Calderón se refirió a ellos como “sicarios”.

El caso de la francesa Florence Cassez también ha sido uno de los sonados sobre montajes durante el sexenio calderonistas. La joven fue arrestada y condenada en el 2007 por delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego en un operativo dirigido por Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad – en prisión a la espera de que termine su juicio en Nueva York- que además tuvo una extensa cobertura mediática.

En 2013, Cassez fue liberada tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras determinarse que no había pruebas en su contra.