Calderón y grupos contrarios a AMLO desatan ola de críticas en las redes

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Minutos después de las 22:00 horas del domingo pasado, cuando se dio a conocer que la opción más votada en la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue la base aérea de Santa Lucía, se desató en las redes sociales una ola de críticas que aglutinaron la idea de una supuesta crisis financiera en México. Culpan al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los usuarios que más se centraron en este argumento fue el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien a lo largo de la jornada lanzó varios tuits sobre la esa presunta debacle por la decisión de cancelar el megaproyecto en Texcoco, Estado de México. El político panista fue uno de los primeros en compartir indicadores del peso mexicano la noche del domingo y, junto con él, otro nutrido grupo de usuarios hizo la misma observación.

De acuerdo con la herramienta de análisis de Twitter Tweet Binder, el ex Presidente generó 5 mil 453 impactos y se colocó entre los usuarios con mayor influencia que trataron este tema en esta red social.

El peso mexicano registra las mayores pérdidas entre todas las monedas de los mercados emergentes del mundo. https://t.co/6sVkiQBkgN — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 29 de octubre de 2018

En consecuencia, los beneficios de la conclusión del NAIM en Texcoco y las irregularidades que se presentaron durante la aplicación de la Consulta Nacional, argumentos reiterativos entre los usuarios opositores, perdieron protagonismo en la medida en que las críticas comenzaron a centralizarse en las repercusiones que tendría la cancelación de la obra en la divisa nacional, tema que no había sido trascendente en las discusiones anteriores.

Entre los promotores de la idea del “error de octubre” fue Claudio X. González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y fundador de Mexicanos Primero, dos organizaciones civiles.

Se concreta el “error de octubre.” Imperdonable manipulación....una farsa. Nos va a salir muy caro como país. Lástima, lástima, lástima.... — Claudio X. González (@ClaudioXGG) 29 de octubre de 2018

La tendencia #Dólar –con la que se discutía la depreciación de la moneda nacional– se mantuvo por nueve horas continuas entre las más activas. Durante la mañana de este lunes, un grupo de usuarios entre los que destacó la participación de la periodista Fernanda Familiar (@qtf), movilizaron también el hashtag #ErrorDeOctubre, frase con la que el grupo CitiBanamex se refirió a la cancelación del NAIM en referencia al “Error de Diciembre” –atribuido en 1994 a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León–, al desatarse una crisis económica a nivel nacional. Sus comentarios generaron amplia polémica en redes.

“#ErrorDeOctubre El peso amanece a 19.72 pero habrá quien diga ¡y qué chingaos! Total, yo no gano en dólares, a mi que me importa. Eso afecta a otros … a los fifis”, expresó la periodista.

El peso mexicano abrió su primera sesión de esta semana con una depreciación de 2.13 por ciento o 41.2 centavos con respecto al cierre del viernes. Sin embargo, antes de que iniciara la jornada de este lunes, el desplome de la divisa ya era el principal argumento en contra de la Consulta Nacional sobre el NAIM. En esta movilización trascendió la participación de las mismas cuentas antagónicas que se han pronunciado en contra de López Obrador, su consulta y la propuesta del aeropuerto en Santa Lucía, entre las que destacan agrupaciones como #ReAcción_Ciudadana y el grupo #Libertad.

Las voces inconformes culparon al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador de generar incertidumbre financiera entre los inversionistas, ya que la cancelación de la obra en el lago de Texcoco sería una muestra de cómo operaría el próximo Gobierno con relación a inversiones de gran escala.

Estas voces en contra se agruparon entre usuarios a favor del NAIM en Texcoco, antagonistas de López Obrador y políticos de oposición. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió a través de una rueda de prensa se pronunció en contra de la cancelación de la obra y agregó que esta disposición “envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados y a los inversionistas”.

La tendencia sobre una posible debacle financiera en México a partir de la cancelación del NAIM, fue impulsada por la cobertura de medios de comunicación. El tema repercutió también en las búsquedas de Google donde se presentó el mayor interés sobre la divisa mexicana durante los últimos siete días.

#MEDUELESMÉXICO

A la especulación sobre el peso se sumó #MeDuelesMéxico. A las 14:0 horas acumuló más de 28 mil 2o0 tuits y continuó con el mismo impulso a lo largo de la tarde. La amplia participación se debió a que un nutrido grupo de usuarios confrontó a los impulsores del hashtag a través del mismo, lo que se conoce como efecto Streisand.

Esta etiqueta fue posicionada en las redes sociales mediante la planificación y el impulso de usuarios críticos hacia López Obrador y no había sido empleada con la misma intensidad tras su triunfo, el 1 de julio. Durante el periodo electoral este grupo de usuarios promovió el llamado #VotoÚtil, y en el periodo de transición han conformado nuevas formaciones, entre estas: #ReAcción_Ciudadana, #MéxicoReflexivo, Oposición Cívica México (#OPXmx), y otros. También desataca un número amplio de usuarios que se autodonominan “fifís”, con el objetivo de mofarse del término con el que se dirige López Obrador a periodistas, empresarios y personas que se han caracterizado por su desprecio o indiferencia por las clases bajas.

En el marco de la consulta, miembros de algunas de estas agrupaciones dieron origen al colectivo #ConsultaParaTodos, que denunció haber sido víctima de censura en Twitter. Dado que estos antagonismos se constituyeron en los foros digitales durante el periodo de campaña, este domingo la participación de estos grupos cobró trascendencia en la discusión por aportar polémica desde un ángulo enteramente político. Estas agrupaciones son parte de un mapa de polarización que surge en redes como Twitter . Si bien los grupos a favor y en contra del NAIM se encontraban en constante confrontación desde hace semanas, el hashtag #MeDuelesMéxico contribuyó a que se avivara aún más esta confrontación.

Entre aquellos que se manifestaron a favor de este ejercicio trascendieron dos posturas: el reclamo a sus oponentes el abstenerse de participar en la Consulta Nacional, y el recordatorio de algunas de las problemáticas económicas que el país ha enfrentado en las últimas décadas de las que los usuarios anti-AMLO se han mantenido al margen.

“#MeDuelesMéxico ? No! nunca les ha dolido la corrupción del régimen, la incontenible espiral de violencia, la democracia simulada que, a punta de fraudes, nos impusieron No les duele México; les duele perder sus privilegios Les duele no ser ya los que mandan sobre el gobierno”, escribió @EpigmenioIbarra

“Ojalá les indignara tanto la verdadera desgracia que vive el país todos los días. México ocupa el 1er lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial. Diariamente se asesinan 4 niños o niñas. Y ustedes no pueden con el berrinche que les causa un aeropuerto. #MeDuelesMéxico”, escribó ‏@marianapordios.

A esta discusión se sumó el debate de personalidades políticas, quienes aprovecharon el hashtag para tener un mayor foro a sus posturas. Es el caso del priista Javier Lozano Alarcón, quien se pronunció en contra de la cancelación desde su cuenta verificada, @JLozanoA,

“Histórico: comienzan a darle en la madre al país antes de ser gobierno”, afirmó.

En tanto que el Senador Miguel Ángel Osorio Chong se mantuvo afín a la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de desconocer la legalidad de la Consulta.

“Consultar es bueno, simular es malo. Estamos en contra de que quieran legitimar un ejercicio poco transparente, que desprecia la legalidad y carece de garantías de imparcialidad y confianza”, señaló el legislador.

La tendencia se interconectó con tras etiquetas que también fueron movilizadas a partir del tema del NAIM, entre estas #dólar,#SantaluciaNo y #lágrimasderechairas.

Este lunes diversos hashtags relativos al NAIM interactuaron entre sí a favor y en contra de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cancelar la construcción de la megaobra en Texcoco, Edomex.