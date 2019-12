Calderón y Margarita están cerca del registro de México Libre; celebran 200 asambleas

‘¡La Asamblea 200 de México Libre en Xochimilco, CDMX!! ¡Bravo a todos los ciudadanos en todo el país que lo están haciendo posible, gran esfuerzo que está llegando al éxito!’, escribió el ex Presidente en Twitter

15/12/2019 | 12:22 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- México Libre, el partido político con el que el ex Presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, buscan volver al escenario político, consiguió 200 asambleas.

“¡La Asamblea 200 de ⁦México Libre en Xochimilco, CDMX!! ¡Bravo a todos los ciudadanos en todo el país que lo están haciendo posible, gran esfuerzo que está llegando al éxito!”, escribió el ex Presidente en Twitter.

Su esposa también celebró la asamblea 200:

¡Doscientas! Felicidades a quienes lo hicieron posible. Cantamos con alegría las 200 Asambleas de @MexLibre_ y vamos por más. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 15 de diciembre de 2019

Tienen hasta enero para realizar 200 y alcanzar las casi 240 mil firmas de afiliación exigidas por la autoridad electoral. En la última semana de junio, 290 mil personas ya firmaron, pero la petición en la plataforma Change.org en contra de su conformación como un partido político más.

LA OPCIÓN DE EX PANISTAS

En medio de la ausencia de representación social y una oposición fragmentada a un año del triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, 84 organizaciones están en el proceso de formación de partido político desde enero, entre ellas, México Libre (Libertad y Responsabilidad Democrática); Redes Sociales Progresistas, impulsada por la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales; Movimiento Ambientalista Social por México, de Nicolás Mollinedo Bastar, ex chofer del Presidente Andrés Manuel López Obrador; y Cambiemos por México, del ex candidato presidencial Gabriel Quadri de la Torre.

Politólogos ven una “reedición” o un “refrito” del Partido Acción Nacional (PAN) en México Libre y de Nueva Alianza, que perdió su registro en 2018 al igual que Encuentro Social y Partido Humanista, en Redes Sociales Progresistas.

“Crear partidos políticos nuevos puede ser un intento de presentar una imagen novedosa y no contaminada con las decisiones políticas anteriores. Pero los nombres que encabezan esas formaciones no son novedosos porque tienen un historial político y antecedentes en las instituciones. Calderón fue Presidente de la República y Elba Esther encabezó el sindicato de maestros”, evaluó Andrea Bussoletti, politólogo por la Universidad de Guadalajara.