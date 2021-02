Calderón y Peña volvieron al país dependiente del gas de EU: 275% más importaciones en una década

16/02/2021 | 11:21 AM

Ciudad de México.– México se volvió adicto al gas de Estados Unidos en apenas una década: de la Presidencia de Felipe Calderón a la de Enrique Peña Nieto. Y la generación de electricidad depende en gran parte de la buena voluntad del vecino. Por eso, cuando la tormenta invernal azotó a Texas y Nuevo México, y sus gobiernos decidieron suspender el suministro por la emergencia, el país se quedó sin luz.

El apagón afectó a 4.7 millones de mexicanos. Y en Estados Unidos, la tormenta invernal mantiene este martes a más de 5 millones sin electricidad en cinco estados.

“El apagón eléctrico que afectó a 66 por ciento de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el norte y noreste del país obedeció a la enorme dependencia que la generación eléctrica nacional tiene al gas natural de Estados Unidos, destino del que se importa el 95 por ciento de las compras externas, que en una década han aumentado nada menos que 275 por ciento, o cuatro mil 020 millones de pies cúbicos diarios adicionales”, dice esta mañana Karol García, periodista de El Economista.

Y es que según los reportes de la Secretaría de Energía –agrega–, entre enero y septiembre del año pasado, se importaron cinco mil 479 millones de pies cúbicos al día, cuando en 2010 la cifra era de mil 459 millones de pies cúbicos. “En el mismo lapso, la producción de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha reducido en 49.6 por ciento que son dos mil 484 millones de pies cúbicos diarios menos, ya que las cifras en el promedio de los primeros nueve meses del año indicaron una producción de dos mil 520 millones de pies cúbicos al día”.

Mientras tanto, dice El Economista, en la última década ha aumentado en 26 por ciento la demanda del hidrocarburo, que entre enero y septiembre fue de siete mil 998 millones de pies cúbicos al día.

The Associated Press agrega: “México utiliza gas para generar alrededor del 60 por ciento de su electricidad, comparado con 40 por ciento de Estados Unidos. México construyó gasoductos para aprovechar el gas natural barato de Estados Unidos, que a menudo es producto de la fracturación hidráulica en Texas, aunque México no permite dicha técnica en su territorio”.

La CFE señaló que la demanda de energía en Estados Unidos también aumentó a medida que las temperaturas caían a lo largo de la frontera, provocando precios mucho más altos. Dijo que los precios del gas habían aumentado de unos tres dólares por millón de BTU a unos 600 dólares por cada millón en los últimos días.

La CFE afirmó que, para el lunes al mediodía, había restablecido el suministro eléctrico a cerca del 65 por ciento de los 4.8 millones de clientes que se vieron afectados por el apagón, principalmente en los estados norteños de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Una pequeña cantidad de usuarios también se vio perjudicada en los estados de Durango y Zacatecas.

Miguel Reyes Hernández, director de la subsidiaria de CFE para las compras de combustibles, señaló que lo que había sucedido en Texas era una tormenta perfecta de factores que ahogaron las importaciones del gas que México utiliza para hacer funcionar muchas de sus termoeléctricas

“La demanda de energía eléctrica en Estados Unidos se elevó en un poco más de 20 por ciento en sólo cuatro días”, precisó Reyes. “Este incremento precisamente asociado a las bajas temperaturas y obviamente al uso de calefacción en los Estados Unidos implicó un incremento en la demanda de gas natural por un lado, y por otro, precisamente por la caída en las temperaturas, se tuvo una disminución en la energía renovable”, añadió.

Indicó que los aerogeneradores “tenían congeladas las hélices” y que “hubo congelamiento en muchos de los ductos, e incluso en los pozos”.

Eduardo Prud’homme, especialista en temas de gas natural y ex funcionario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Cenagas –en los gobiernos, justamente, de Calderón y Peña– dijo a El Financiero que el congelamiento de los ductos no generó falta de gas natural, sino que el frío causó un precio muy alto para adquirirlo.

“Hay disponibilidad de gas, no desapareció la oferta. Sí hay oferta, pero está carísimo. No es que nos cortaron el gas. No se cerró ninguna llave”, sostuvo.

Comentó a Jessika Becerra, de El Financiero, que el país tiene 24 interconexiones de gasoductos con Estados Unidos, la mayor parte ocupadas por CFE y Pemex. “Lo que tendríamos que cuestionarnos sobre la dependencia con Texas es cómo está el puente de gas entre Texas y México”.

MAÑANA O PASADO MAÑANA PODRÍA ESTAR CONTROLADA LA SITUACIÓN: AMLO

Por otra parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este mañana que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya restablecieron el servicio en un 80 por ciento, por lo que estimó que la luz podría regresar al 100 por ciento de los afectados entre mañana y pasado mañana.

“Vamos a ser autosuficientes. Aprovecho para decir que por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ya se está restableciendo el servicio en el norte. Ya se ha restablecido el servicio para que haya energía eléctrica en un 80 por ciento. Falta 20 por ciento, pero yo estimo que para mañana, pasado mañana ya esté controlada la situación, porque se está actuando, pero son lecciones que se deben tomar en cuenta”, dijo.

En su tradicional conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano explicó que el apagón ocurrió debido a que “estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas, y con el mal tiempo y las nevadas se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de tres dólares por unidad a 200 dólares. Cinco mil por ciento el incremento”.

“Vendría la pregunta ¿y qué nosotros no tenemos gas en México? Se apostó a comprar el gas, hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas porque ahí estaba el ‘moche’, la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras”, señaló.

Desde Palacio Nacional, López Obrador recordó que en un Gobierno anterior “le compraron gas a Repsol de España. España no tiene gas, pero esta empresa hizo un acuerdo con el Gobierno de Perú para comprar el gas y traerlo a México. Desde luego no licitaron, todavía no llegaban a acuerdos con el Gobierno de Perú y ya estaban notificando que ya tenían el acuerdo con México para comprar el gas”.

“Se compró ese gas, se tuvo que suspender el contrato porque baja el precio del gas en Estados Unidos y ya no le convenía a la empresa traer el gas del Perú a Manzanillo. Se arreglan. Todo esto afectando el interés nacional y la hacienda pública. Se pensaba que era mejor traer el gas de Estados Unidos por los buenos precios, y nos preguntábamos ¿se va a mantener así? Y la respuesta era: sí, por el fracking porque prácticamente no cuesta”, detalló.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que ahora es cuando se siente que el país debe procurar ser autosuficiente. “¿Cuál es la lección de todo esto? Vamos a producir, por eso estamos haciendo la refinería. […] ¿Para qué haces una refinería? ¿Para qué vas a producir gasolina si la puedes comprar? Tú dedícate al petróleo crudo. Ahí está el negocio y no toman en cuenta otras consideraciones”, concluyó sobre los cuestionamientos que ha recibido.