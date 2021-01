Por su denuncia sobre violación

Califica Nath Campos de agresivos e irresponsables comentarios de Andrea Legarreta y Martha Figueroa

La youtuber no pronuncia los nombres de los conductores de Hoy, pero sí a las frases que se viralizaron

Noroeste / Redacción

La youtuber Nath Campos reaccionó a “los comentarios agresivos e irresponsables” que ha recibido desdes que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de su colega Rix, y es que si bien ha sido cobijada por cientos de personas a su alrededor, surgieron voces de comunicadores como Andrea Legarreta, Martha Figueroa o Arath de la Torre que emitieron comentarios poco sensibles sobre el tema y provocaron polémica en el caso.

Fue el pasado viernes cuando la ex concursante de ¿Quién es la máscara? se mostró más vulnerable que nunca y contó que hace algunos años fue agredida sexualmente por Ricardo González, mejor conocido como Rix, después de haber convivido en una fiesta en la que ingirió mucho alcohol.

Nath Campos denuncia caso de violación y recibe apoyos y ¡hasta críticas!

Aclaró que se paralizó tras el ataque y no pudo reaccionar, pero además no recibió el apoyo necesario de su agencia de management y en más de una ocasión fue obligada a trabajar al lado de su agresor.

Campos destacó que rompió el silencio hasta ahora porque se sintió lista para comunicarlo a su familia y denunciar lo que por años había guardado con cautela para evitar el escarnio público.

El testimonio de Nath Campos cayó como balde de agua fría en el mundo de la farándula mexicana, donde muchos exponentes se volcaron hacia ella para tenderle una mano en medio del caos que significa interponer una denuncia penal y exponer su caso de abuso sexual por parte de una persona cercana.

Además surgieron otros comentarios, principalmente de los conductores del programa Hoy, que pronto causaron eco en redes sociales, donde fueron acusados de revictimizar a la hija del músico Kiko Campos con frases como: “¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerden qué pasó?”, “Esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera” o “Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas”.

Martha Figueroa, Arath de la Torre y Andrea Legarreta fueron atacados duramente en Twitter por emitir estos desafortunados pronunciamientos e incluso se pidió cancelar la emisión matutina de Televisa.

Los comunicadores no tardaron en ofrecer una disculpa pública en sus respectivas plataformas web y después en un espacio dedicado al tema en el programa producido por Andrea Rodríguez; además Legarreta se mostró muy afectada al conversar con la prensa sobre el escabroso tema.

Reconoce Martha Figueroa equivocarse con sus comentarios sobre caso de Nath Campos

Tras la polémica detonada por su denuncia y luego de los comentarios de Hoy, Nath Campos usó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de apoyo y el destape de otras experiencias de acoso o abuso sexual, pero también aprovechó para hablar sobre la controversia que la ha acompañado desde el pasado viernes.

“Han sido días abrumadores. He vivido un sube y baja de emociones, pero sobre todo el último año, cuando me decidí a hablarlo, me estuve mentalizando a las opiniones de personas que desafortunadamente no conocen de este tema y para los comentarios negativos que vienen con ello”, relató la joven de 25 años.

Sin mencionar los nombres de los conductores de Hoy o a otros youtubers, expresó su sentir tras los pronunciamientos que detonaron la furia de los internautas.

“Me gustaría decirle a estas personas, sobre todo a las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no sólo me están hablando a mí cuando dan su opinión, le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar a la que yo viví o a las personas que han vivido violencia de algún tipo y ni siquiera me voy a meter a hablar del asunto del alcohol, pero sí en el asunto de convivir con tu agresor, porque no solamente le estás hablando a personas que han vivido agresiones sexuales sino también que viven acosos laborales, las que fueron víctimas de abuso en su familia y es un tema sumamente delicado que debería tratarse mejor”, comentó reflexiva.