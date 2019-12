Cam Newton se recupera tras exitosa cirugía

El quarterback se lastimó el pie en el tercer partido de pretemporada frente a los New England Patriots

Noroeste / Redacción

CHARLOTTE._ Una cirugía para reparar la lesión de Lisfranc en el pie izquierdo de Cam Newton fue exitosa, y el quarterback se recupera en su cuidad natal de Atlanta, informó el entrenador en jefe interino de los Carolina Panthers, Perry Fewell, el miércoles.

Newton se sometió a la cirugía el lunes, a cargo del Dr. Martin O’Malley, un especialista ortopédico basado en New York City.

“Les puedo decir que fue exitosa y está de vuelta en casa en Atlanta rehabilitándose’’, dijo Fewell. “Todo lució bien desde ese punto, y hasta ahí es donde sé’’.

Fewell dijo que no ha hablado con Newton y no indicó si era anormal que Newton se rehabilitara en Atlanta en lugar de Charlotte. Dijo que no existe plazo para cuánto tiempo tardaría la rehabilitación, señalando, “Estamos aguardando información’’.

Newton eligió a O’Malley, quien realizó la intervención quirúrgica al tendón de Aquiles al estelar de la NBA, Kevin Durant, el verano pasado. O’Malley es médico de equipo para los Brooklyn Nets y USA Basketball, así como consultor de pie y tobillo para los New York Giants.

Newton no acudió a los médicos del equipo ni al Dr. Robert Anderson, un renombrado especialista que no recomendó cirugía cuando se reunió con Newton en Green Bay a inicios de noviembre.

El equipo no emitió comunicado respecto a la cirugía de Newton, a diferencia de ocasiones previas con intervenciones de hombro y tobillo.

Newton, de 30 años de edad, se lastimó el pie en el tercer partido de pretemporada frente a los New England Patriots, y se agravó la lesión durante una derrota de la Semana 2 ante los Tampa Bay Buccaneers que extendió su racha de derrotas a ocho consecutivas.

No jugó otro partido y fue colocado en la lista de reserva lesionados luego de su visita a Anderson.

(Con información de ESPN)