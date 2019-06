Cámaras hunden al sacerdote: registraron momentos clave del asesinato de Leonardo, en CDMX

Sinembargo.MX

20/06/2019 | 11:37 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Ernestina Godoy Ramos, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx), confirmó este jueves que, con base en diferentes pruebas, se dictó una orden de aprehensión contra Francisco “N”, probable responsable del asesinato de Leonardo Avendaño, de 29 años, y quien era estudiante de la Universidad Intercontinental y diácono de la parroquia Cristo Salvador, ubicada en la Alcaldía de Tlalpan.

Leonardo fue hallado sin vida al interior de su camioneta el pasado 12 de junio; las autoridades reportaron que tenía signos de tortura y asfixia.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la PGJ-CdMx, Leonardo envió mensaje a un amigo para confirmar que había llegado al domicilio del probable responsable del crimen, el 11 de junio, e incluso se le ve llegar en su camioneta.

Tres horas después, las cámaras del C5 captan al vehículo por la carretera Picacho-Ajusco y se le detecta en el lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima el 12 de junio. Además, se reporta la llegada de otro automóvil y 13 minutos después se ve a ese vehículo descender por esa carretera.

La PGJ-CdMx detalló horas y movimientos tanto de Leonardo como del sacerdote de la parroquia Cristo Salvador, y presunto responsable de su muerte.

En conferencia de prensa, las autoridades detallaron que las cámaras del C5 reportaron la entrada del joven al domicilio del probable responsable y también dan cuenta de que estuvo ahí 4 horas con 12 minutos.

Luego, el vehículo de Leonardo sale del domicilio del sacerdote y éste es captado minutos después en la dirección donde fue hallado su cuerpo. Más tarde se capta un segundo vehículo camino al lugar donde se encontró al occiso, y luego de 13 minutos parte de ese lugar para volver por la carretera Picacho-Ajusco, por lo que se podría buscar a un cómplice.

La PGJ-CdMx sustentada en diversas evidencias solicita la orden de aprehensión, que fue ejecutada la noche de ayer miércoles. Godoy reiteró que la dependencia “seguirá siendo respetuosa de la familia y de la ciudadanía para llegar a la verdad en este y todos los casos”.

#InformaPGJ Conferencia de Prensa con la Procuradora Ernestina Godoy, el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales y el Jefe General de la Policía de Investigación. @ErnestinaGodoy_ pic.twitter.com/tcHVlwwBD6 — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) 20 de junio de 2019

FELIGRESES EXIGEN LIBERAR AL SACERDOTE

Un grupo de personas protestó esta mañana en las inmediaciones de la Avenida de los Insurgentes, en su cruce con Ayuntamiento, en la Alcaldía Tlalpan.

Los manifestantes cerraron parcialmente la avenida por la detención del sacerdote Francisco Javier, señalado por ser el presunto responsable del homicidio de Leonardo Avendaño.

Mediante pancartas, exigieron la liberación del prelado, así como una audiencia con la Jefa de Gobierno para exigir claridad en el caso.

A través de su cuenta de Twitter, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informó que a las 9:10 horas persistía la afectación vial sobre Insurgentes y Ayuntamiento.

Añadió que la circulación por Insurgentes se liberó hacia el norte, aunque existen complicaciones por la cantidad de autos en la zona.

LA DETENCIÓN DEL CURA

Elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) capturaron ayer a una persona presuntamente involucrada con el asesinato de Hugo Leonardo Avendaño Chávez, estudiante de la Universidad Intercontinental y diácono de la parroquia Cristo Salvador de la Alcaldía de Tlalpan.

De acuerdo con versiones de medios de comunicación, el detenido es el sacerdote Francisco “N”, de la misma parroquia.

La Arquidiócesis Primada de México publicó un comunicado donde expresó la confianza que tiene en el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación.

Comunicado de prensa sobre el caso del joven Leonardo Avendaño. https://t.co/EtQZPH6WfF — SIAME (@ArquidiocesisMx) 20 de junio de 2019

Reiteró su disposición para colaborar en las investigaciones que se realicen en el caso de Leonardo Avendaño.

“La Arquidiócesis reitera su plena disposición para aportar la información que sea requerida para el avance de las indagatorias y expresa su profunda cercanía con quienes que han sido afectados por la violencia y la falta de seguridad en nuestro país”, escribió la oficina de comunicación de la Arquidiócesis.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN LLEVABA A CURA

El pasado 16 de junio, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tomó como una de las líneas de investigación la posible participación de un sacerdote en el asesinato de un estudiante de la Universidad Intercontinental, Leonardo Avendaño, confirmó a SinEmbargo una fuente oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Leonardo Avendaño fue asesinado la semana pasada, en medio de una crisis de seguridad que sufre la capital. De acuerdo con el diario Milenio, las autoridades tienen registros de cámaras de video vigilancia “en los que se observa el vehículo en el que aparentemente huyó el sacerdote sospechoso de asesinar al recién egresado de la maestría en psicología de la Universidad Intercontinental y diácono de la parroquia Cristo Salvador”.

Milenio dijo que, además, “como parte de la indagatoria CI-FCIH/1/UI-1 C/D/00108/06-2019, la Fiscalía de Homicidios solicitó la emisión de una alerta migratoria para evitar que el probable responsable salga de México, y pidió la colaboración de fiscalías y procuradurías de todo el país para tratar de localizarlo”.

El diario, que cita fuentes oficiales, señaló que otros testigos comentaron que “se enteraron que la víctima había acordado reunirse en la parroquia con un clérigo, a quien incluso le mandó un mensaje vía Whatsapp para avisarle que había llegado”.

“Según esta versión –agrega el medio–, supuestamente se vieron en la iglesia y se fueron juntos. La realidad es que un día después fue hallado muerto en el asiento trasero de su camioneta en un paraje de la calle Eucalipto esquina camino a la Mariana, colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan”.

El lugar en el que fue encontrado su cadáver está a más de 30 kilómetros de su domicilio de la colonia Aculco.

LEONARDO NO FUE SECUESTRADO: PGJ-CDMX

La Procuradora General de Justicia de la capital mexicana, Ernestina Godoy, dijo el 13 de junio que Hugo Leonardo Avendaño Chávez no fue secuestrado. “[Los familiares] no recibieron ninguna llamada [de plagiarios]”, afirmó. En una conferencia de prensa, con visible cansancio, informó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los citó para que la informaran sobre los avances que tienen de la investigación y para conocer del caso.

“Yo no voy a renunciar, voy a dar resultados a la ciudadanía. Voy a investigar”, respondió la Procuradora Godoy a pregunta expresa realizada por la prensa. “Tarde o temprano vamos a vencer a la delincuencia”, agregó.

“Quiero comentarles que al Gabinete le ha exigido la Jefa de Gobierno que se realicen las investigaciones, que sean investigaciones serias, profesionales, que sean apegadas a derecho, respetando los derechos humanos”, anunció. Informó que el cuerpo de Hugo Leonardo fue localizado ayer por la mañana, estaba en calidad de desconocido, y fue su hermano quien lo identificó.

Por su parte, al salir del C5, la Jefa de Gobierno Sheinbaum Pardo aseguró: “No hacemos pactos mafiosos”. “Vamos a seguir trabajando, no nos cansamos y vamos a seguir reforzando todo lo que se tenga que reforzar para garantizar la seguridad”, añadió.

Recalcó que pondrá todo su esfuerzo y tiempo para garantizar la seguridad a los capitalinos. “Para mí es fundamental que no haya impunidad y que no se repitan los casos”, afirmó.

Dijo que se trata de saber exactamente qué pasó en ambos casos, sin fabricar culpables y que no haya impunidad. Informó que el Comandante de la Primera Zona Militar se acercó a ofrecer su ayuda y ya se pusieron “de acuerdo en algunos temas”.

Por su parte, la Procuradora Godoy detalló que ese mismo jueves se hizo la necropsia al cuerpo de Hugo Leonardo y afirmó que aunque aún es temprana la investigación, no se trató de un secuestro. “Uno, no fue un secuestro, y empezamos a tener algunas primeras líneas de investigación. No fue secuestro, dicho incluso por la familia”, anunció.

En la sesión de preguntas y respuestas, la Procuradora dijo que el caso de Leonardo está siendo investigado como homicidio, y aseveró que no se trató de un secuestro. Señaló que la última vez que fue visto el joven de 29 años fue el domingo por la noche. “La necropsia nos está dando un intervalo post mortem de 24 a 30 horas”, luego de que fue hallado el cuerpo, el cual, agregó, fue localizado en la Alcaldía de Tlalpan, a partir de una llamada de alerta.

“Decirles que no fue secuestro, porque nunca hubo una llamada a la familia, dicho por la familia. Eso es lo que podemos decir y que estamos empezando con todas las investigaciones y cerca de la familia”, reiteró.

EL CRIMEN

Hace cuatro días, Hugo Leonardo Avendaño Chávez, alumno de la Universidad Intercontinental (UIC), fue hallado sin vida al interior de su camioneta con signos de tortura y asfixia, luego de que fuera reportado como desaparecido en la Ciudad de México.

“No encuentro las palabras para expresar el dolor que mi familia está pasando en estos momentos, el día martes 11 de junio aproximadamente a las 23:00 hrs mi primo Leonardo Avendaño fue privado de su libertad, el día de ayer nos avisaron que lo encontraron sin vida dentro de su camioneta con signos de tortura y asfixia, por si fuera poco, la burocracia hace de las suyas, llevamos horas y horas de trámites y malos tratos, porque no sólo se es víctima una vez, aquí lo eres miles de veces”, publicó una de sus familiares en su perfil de Facebook.

Asimismo, pidió a la comunidad, a los medios de comunicación y a la escuela Universidad Intercontinental que los ayuden a difundir el caso de su primo, ya que Leonardo, consideró, “era un hombre de bien, recién graduado de la maestría en la UIC, hombre devoto que quería dedicar su vida a Dios, era un chico alegre y lleno de vida, con un futuro brillante, futuro truncado de la manera más horrible posible”.

En la publicación, también exigió que las autoridades capitalinas hagan su trabajo y la debida investigación; así como el hallazgo de los culpables, con el objetivo de que no sea un número más, y que los dejen cremarlo como era su voluntad.

“Que se haga #JusticiaParaLeo #NiUnEstudianteMás”, escribió en la red social.

El también seminarista graduado de la maestría en la UIC, de 29 años de edad, fue visto por última vez en la Colonia Aculco de la Alcaldía Iztapalapa, el martes 11 de junio.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el joven vestía ese día un pantalón de color azul, una camisa clara y zapatos negros.