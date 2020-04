CamarÃ³n-SÃ¡balo no corre riesgo, si se reasignan recursos del Fondo Metropolitano, asegura Obras PÃºblicas Municipales

Camarón-Sábalo no corre riesgo, si se reasignan recursos del Fondo Metropolitano, asegura Obras Públicas Municipales

La obra de remodelación ya está licitada y con recursos etiquetados, asegura el director de Obras Púbicas Municipales

Alma Soto

24/04/2020 | 12:29 AM

La iniciativa con la que se prevé la reasignación del presupuesto federal 2020 para enfrentar la pandemia del Covid-19, que envió este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no afectará las obras en proceso si ya están licitadas, contratadas y con recursos etiquetados, como la Avenida Camarón Sábalo.

Juan de Dios Garay Velázquez, director de Obras Públicas Municipales, dijo esto al ser cuestionado sobre el destino de dicha vialidad, que se hace con recursos del Fondo Metropolitano, uno de los que será afectado por la reorientación.

“Aquí lo que va a pasar es que, si hay necesidad de derivar recursos a la emergencia, se van a dejar de financiar las obras que no están en proceso”, expresó.

No es el caso de la Camarón-Sábalo, recalcó, para la que ya hubo licitación, un contrato que obliga a las dos partes, empresas constructoras y entidades de gobierno, a culminar la obra, y recursos etiquetados.

Indicó que el Municipio presentó tres proyectos para ser financiados por el Fondo Metropolitano, y esos seguramente, si se requieren los recursos para combatir la emergencia sanitaria, quedarán a la espera que mejoren tiempos.

“Pero no nos afecta, porque bien pudieron ser aceptados o bien no, no había certeza de que los proyectos serían aprobados”, manifestó Garay Velázquez.