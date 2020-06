Cambio en convocatoria electoral puede prestarse a chanchuy de Morena, advierte Legislador

El Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela consideró que todavía había tiempo para valorar la posibilidad de que el proceso electoral en Sinaloa arrancara en el tiempo que había sido proyectado, y no aplazarlo como lo planteó Morena

Karen Bravo

El cambio en la convocatoria de inicio del proceso electoral en Sinaloa puede prestarse para hacer acomodos a modo para Morena, advirtió el Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela.

“Esto sin duda puede dar pie a una interpretación de que Morena pueda querer todavía tener un tiempo, algunas semanas o meses, para antes de que empiece el periodo electoral, para hacer algunas modificaciones a modo”, dijo.

Cuando los congresos no legislan en tiempo y forma algún apartado en las convocatorias, autoridad electoral tiene la facultad de poder hacer los cambios, no se trata de dejar por fuera los cambios en la legislación electoral, explicó.

“Salvo, como ya bien se comentaba, la posibilidad de que Morena quiera hacer (...) algún chanchuy de último momento para poder generar condiciones de reglas electorales a modo, yo no le veo otro motivo”, criticó.

“Sabiendo que la tiene complicada, sabiendo que, no tengo ninguna duda que la oposición será quien gane la mayoría de espacios en el Congreso federal y en los congresos estatales como el caso de Sinaloa”, agregó.

Castaños Valenzuela consideró que todavía había tiempo para valorar si el proceso electoral en la entidad podía iniciar como estaba contemplado.

“Yo creo que podemos todavía seguir explorando las posibilidades de arrancar el proceso como estaba estipulado y no aplazarlo, pero además ser muy claros de decir que lo que se aplaza no es el día de la votación, no es en sí la jornada electoral, es el inicio del proceso”, dijo.

La convocatoria planteaba el mes de septiembre como el inicio del proceso electoral, y este martes fue votado en el Congreso de Sinaloa para ser aplazado al mes de diciembre. Sin embargo, esto no sugiere un cambio en el día de la votación.