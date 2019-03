Camila Cabello ayuda a niño refugiado, que es campeòn en ajedrez

Camila Cabello no solo es una gran cantante sino también una excelente persona con un corazón de oro, así lo han podido comprobar sus fans ya que se han dado cuenta de la donación de varios miles de dólares que hizo para apoyar a un niño refugiado y a su familia, quienes viven en Nueva York.

Tanitoluwa Adewumi es un niño de 8 años que salió de Nigeria en el 2017 junto a sus padres huyendo del régimen de su país y las complicaciones que enfrentaba su familia.

.@Camila_Cabello recently donated $10,000 to an 8 year old boy named Tani and his family, who have been living in a homeless shelter! 👏💕 pic.twitter.com/5koZtCYZeq