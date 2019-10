Camila Cabello canta la intro de la Familia Peluche, programa de Eugenio Derbez

Camila Cabello compartió en sus historias un curioso video en donde canta en español una de las intro más famosas de México, "La familia Peluche" programa producido por Eugenio Derbez.

El día de ayer una admiradora de la intérprete de "Liar" compartió sorprendida un video en donde aparece Cabello cantando muy entuciasmada, publicó show.news.

Los fans de Camila quedaron sorprendidos al escucharla cantar parte del tema del programa el cual originalmente es interpretado por el cantante Alex Syntek.

Pero no solo los seguidores de la cantante le aplaudieron el gesto, sino el propio Eugenio Derbez, que también se sorprendió.

Jajajaja!!! De ahora en adelante serás @Camila_Cabello de P.Luche 🤪 / LOL!! @Camila_Cabello is in the Peluche family!! 🤪 pic.twitter.com/Kgz7IGuFVS