Camila Cabello, primera artista latina en batir récords en Spotify - Noroeste

Camila Cabello, primera artista latina en batir récords en Spotify

El tema Havana. un homenaje a la tierra de la cantante, mezcla la cadencia de la guajira con un guiño al hip hop; se convirtió en un hit mundial

Noroeste / Redacción

Hace un año la cantante de origen cubano Camila Cabello lanzaba al mundo el tema Havana, un homenaje a su tierra natal de la que emigró con su familia cuando tenía 6 años.

El sensual track que mezcla la cadencia de la guajira con un guiño al hip hop se convirtió en un hit mundial y la joven cantante en una nueva estrella pop.

Ahora el tema acaba de batir récords en la plataforma de Spotify con 888 millones de reproducciones. Es la primera mujer latina en romper ese récord que antes estaba en manos de la cantante Sia con el tema Cheap Thrills.

La ex integrante del grupo femenino Fifth Harmony (surgido del realitie X Factor), que empezó su primer tour mundial en Buenos Aires, confesó recientemente a la revista Rolling Stone que el tema no tuvo el apoyo de su sello al principio.

"Ninguno quería lanzarla como single. Decían que la radio nunca la tocaría y que era muy lenta y fría".

Cabello trabajó la canción en estudio una y otra vez hasta dejarla perfecta junto a un equipo de productores y compositores: Starrah, Ali Tamposi, Brian Lee, Andrew Watt, Pharrell Williams, Adam Feeney, Louis Bell, Kaan Gunesberk y la colaboración de Young Thug, una revelación del hip hop de Atlanta.

El tema de la artista de 21 años se transformó indirectamente en un himno de los inmigrantes latinos que viven en Estados Unidos y cobró fuerza en el contexto de la política de Trump. "Mitad de mi corazón está en La Habana", cantaba Camila en uno de sus versos.

La canción se convirtió en el caballito de batalla del álbum debut de Camila, que alcanzó mil millones de reproducciones en apenas un mes, encabezó la lista de iTunes en 100 países y las listas de singles de Estados Unidos. Hasta el ex presidente Baraka Obama la incluyó en su playlist de canciones favoritas del año al lado de temas de Kendrick Lamar, U2 y The National.

El primer visto bueno de la canción se lo dio su propia madre cubana; "Ooh, de hecho me gusta esto".

Millones de personas pensaron lo mismo cuando no podía desengancharse de ese ritmo suave y cadencioso de Havana.