Camión de la basura pasará cada tres días en colonias como Las Quintas y Chapultepec: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro reconoció que debido a que no cuentan con los suficientes camiones recolectores de basura, en residenciales y colonias del centro de la ciudad pasará la basura cada tercer día

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En colonias del Centro de la ciudad como Las Quintas y Chapultepec el camión de la basura pasará cada tercer día, ya que el Ayuntamiento no cuenta con los camiones necesarios para circular diario en esa zona, señaló Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán argumentó que en las colonias del Centro de la ciudad, así como en las residenciales, no tiran tanta basura como en los sectores populares donde hay más necesidad de pasar con más frecuencia.

“Lo que pasa que en Las Quintas, la Chapultepec y otras dos colonias más se hizo cada tercer día, porque no hay tanta basura como en otras colonias, y no tenemos carros suficientes, los vamos a regularizar diario posiblemente a partir de febrero o marzo que tengamos carros nuevos”, explicó.

“Hay carros descompuestos, en realidad no es tanta la basura que juntan en esos lugares como en otras colonias. No es que les demos preferencia a unas colonias, solamente estamos equilibrando. Si un día no pasa de las colonias de las que tiran mucha basura, se hace un cochinero”, agregó.

Estrada Ferreiro llamó a las personas que habitan en colonias como La Campiña, Lomas del Boulevard, Chapultepec, así como residenciales, a sacar la basura cada tercer día, ya que el camión no pasará diario, no por al menos dos meses más.

“Si un día no pasa en Las Quintas, no pasa nada porque pueden guardar un día más la basura y sacarla al día siguiente, lo que pasa es que la sacan los días que no pasa y tú vas a ver en las banquetas mucha basura”, subrayó.

El Presidente Municipal dijo también que el Ayuntamiento cuenta hasta el momento con 45 camiones recolectores de basura, sin embargo para dar un buen servicio a la ciudadanía, requiere de al menos 15 camiones más, ya que con 60 se podría atender a la ciudad.