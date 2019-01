Camiones de basura estaban rentados a sobreprecio, revela Estrada Ferreiro

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro reveló que la administración pasada pagaba un 30 por ciento más de renta por los camiones de basura con los que opera el Municipio

Karen Bravo

06/01/2019 | 12:25 AM

CULIACÁN._ La administración municipal pasada rentaba camiones de basura a sobreprecio, reveló el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

El Presidente Municipal de Culiacán informó que el Ayuntamiento continuará pagando renta por los vehículos que recolectan la basura, sin embargo, la comuna pagará 30 por ciento menos por el contrato de un año.

- ¿Estaba inflada la renta, entonces?

- Yo entiendo que sí, porque no fácilmente te bajan la renta en una proporción tan fuerte, pero hoy no hay moches, no hay arreglo.

La renta de 50 camiones recolectores de basura se firmará por un año solamente, agregó, ya que hay nuevos lineamientos para disposición de desechos.

“La nueva ley nos obliga a comprar camiones de otro tipo, pero como no hay camiones aquí ahorita del tipo que marca la ley estamos rentando los mismos y no puedo comprometernos más allá de lo que podemos soportar”, dijo.

El nuevo contrato contará con cláusulas que indiquen la culminación del mismo cuando cambien las condiciones legales o viabilidad de los vehículos.

Con lo recaudado del impuesto predial rústico, el Ayuntamiento buscará comprar camiones recolectores para mandarlos a las sindicaturas y los que operan allá, regresarlos a la ciudad comentó Estrada Ferreiro.

“Hay algunos vehículos descompuestos, están trabajando ahorita los anteriores, los camiones rentados, vamos a ver cuántos nos faltan para que los repongan nuevos y estamos por comprar unos cuatro o cinco camiones más para asignarlos a las sindicaturas”, dijo.

El Ayuntamiento firmará con la empresa de renta de camiones un periodo máximo de un año, la licitación será lanzada en los próximos días, agregó.