Camiones de mudanza se dejan ver en el Estadio Morelos

Noroeste / Redacción

30/05/2020 | 12:12 AM

MORELIA._ Camiones de paquetería de una empresa privada que recorre el país fueron vistos a las afueras del Estadio José María Morelos, casa del Morelia, por lo que los rumores sobre la mudanza de la franquicia a Mazatlán se acrecentaron.

De acuerdo a información de medios locales, este día llegaron al Estadio Morelos seis trailers de una conocida empresa de transportes para llevarse mobiliario como aparatos de gimnasio, utilería y equipo de cómputo.

Tras darse a conocer los trabajos de mudanza, diversos aficionados se hicieron presentes en las puertas para impedir su salida, además de colocar mantas con frases como “La historia no se vende, no se cambia”, “Morelia no mueve masas, solo corazones”.

Hasta el momento la directiva del equipo no ha dado información oficial del posible traspaso del equipos a la ciudad sinaloense.

Hasta el momento, los rumores sobre la salida de Monarcas del estado michoacano continúan acrecentándose, sobre todo, después que el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, aseguró en una entrevista que el equipo se llamará Mazatlán FC y “en dos semanas vamos a saber todo”.

Incluso, en redes sociales, Gabriel Achilier, defensor del cuadro purépecha, mandó un mensaje en sus redes sociales ante la incertidumbre que rodea al tema, pues los elementos del club y el staff aún no son notificados con certeza sobre lo que pasará. “Por siempre Monarcas. Las grandes experiencias son aquellas que se guardan por siempre en el alma”, puso en su cuenta de Instagram.