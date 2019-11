FUTBOL

Campeón en MLS, Gonzo Pineda no apunta a dirigir en México sino en Europa

El mexicano ha decidido expandir sus opciones a futuro con estudios en el Reino Unido

Noroeste / Redacción

Mientras Gonzalo Pineda aún disfruta los festejos por el título de la MLS con el Seattle Sounders, su preparación como técnico apunta a conseguir su licencia Pro de la UEFA.

El quinto mexicano en ser campeón en la Liga de Estados Unidos se prepara en el Reino Unido donde ya tiene la Licencia tipo B de UEFA. Si quisiera, podría seguir su carrera en Estados Unidos para conseguir la licencia Pro de la US Soccer Federation, pero sus metas son más altas.

“Serían al menos dos años más, pero yo decidí empezar casi de cero en la UEFA, en el Reino Unido, en Gales y empecé haciendo la B, ahorita estoy a la mitad de la A y primero Dios el próximo año comienzo la Pro que es el reconocimiento máximo a nivel mundial”, contó a Mediotiempo vía telefónica.

“Decidí no continuar con la de Estados Unidos porque la de UEFA tiene validez mundial y sobre todo la parte de Europa te abre las puertas para en un momento dado estar allá”.

Inspirado por gente como Ricardo La Volpe, Hugo Sánchez y Enrique Meza, en México, al exfutbolista le gusta el estilo del buen trato de balón tal y como lo han hecho DTs de la talla de César Luis Menotti, Pep Guardiola, o Maurizio Sarri, incluso Gerardo “Tata” Martino, a quien enfrentó en la MLS.

“Pude analizar su equipo de cerca, me enfrenté un par de veces a ellos (Atlanta), una anécdota no tengo, un día me regañó después de un partido, pero no se puede contar, es un gran tipo y me gusta como juega la selección con él”, externó.

Auxiliar técnico de Brian Schmetzer, Pineda ha grabado como su mejor recuerdo de esta Final ante Toronto las palabras de los futbolistas durante el entretiempo para salir con el título en las manos.

“Me alegró esa parte de compromiso por una causa, y decir ‘no sé cómo pero vamos a salir de aquí ganando’ eso a mí se me quedó muy grabado y admiro mucho de mis jugadores esa mentalidad ganadora”, externó.

Vela sobresalió por ser un crack

Para Gonzalo Pineda,la Semifinal ante el LAFC de Carlos Vela fue sumamente complicada pero no solo enfrentaron a Carlos Vela, que rompió récords en la Liga, sino a todo un equipo lleno de talento.

“No fue con Vela, fue contra LAFC. Vela es la figura del LAFC pero atrás trae un gran entrenador, un gran equipo, está acompañado de varios jugadores talentosos, y Vela sobresalió por su gran capacidad individual y por el crack en el que se ha convertido, pero no nos enfrentamos solo a Carlos Vela, sino a todo un equipo bien armado que nos puso las cosas difíciles”, apuntó el Gonzo, quien por ahora no visualiza al corto plazo su regreso a México pues en el plano familiar le gusta la estabilidad alcanzada en una ciudad como Seattle con miras al Viejo Continente.