Canacintra Guasave pide plan emergente para paliar efectos del Covid-19 en las empresas

Entre otras cosas, solicita prórroga en el pago de servicios básicos como agua potable y electricidad, subsidio a contribuciones en cuotas del IMSS e Infonavit y aplazar el pago del impuesto sobre nómina

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, Canacintra Guasave exhortó a la Secretaría de Desarrollo Económica implementar un plan emergente para paliar los efectos económicos negativos que está dejando ya esta contingencia sanitaria en los sectores productivos.

José Luis Orozco Luque, presidente del organismo, manifestó que están presentándose ya afectaciones a nivel local por las medidas que obligadamente se están tomando para contener la propagación del virus y las pequeñas empresas son las que, de inicio, más lo están resintiendo.

Indicó que como delegación hicieron un exhorto al Secretario de Desarrollo Económico estatal, Javier Lizárraga Mercado, a quien le entregaron un documento que contiene varios puntos que deben ser considerados para transitar durante la contingencia.

“Periodo de gracia con instituciones crediticias durante el tiempo que permanezca la emergencia, subsidio a las contribuciones de seguridad social y de vivienda, prórroga de hasta 90 días en el pago de servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, aplazar el pago de impuestos sobre nómina sin ser acreedores a multas, prórroga en el refrendo vehicular y renovación de placas, financiamiento de créditos de la banca de desarrollo y pymes con criterio de elegibilidad a las tasas accesibles y sin garantías”, detalló.

De los puntos mencionados, el Gobierno del Estado ya autorizó una prórroga en el pago del refrendo vehicular, mientras que Lizárraga Mercado anunció que gestionarán créditos de hasta 300 mil pesos con tasas de interés preferenciales.

“Es lamentable alguien que con mucho esfuerzo tiene su empresa familiar y si sacó un crédito para sostenerse ¿cómo le va hacer en estos tiempos?, la mensualidad no para, y más si está rentando”, indicó.

“Si no tenemos con qué pagar, ¿cómo vamos a pagar?, una empresa que no está generando no va a tener con qué pagar a sus trabajadores, mucho menos los impuestos”.

Orozco Luque subrayó que desde hace mes y medio ya tienen dificultad para adquirir productos chinos que millones de familias comercializan y necesitan para sus negocios.

Aseveró que ya hay armadoras de vehículos que están empezando a parar su producción y eso arrastrará a las empresas que están en la cadena productiva.

Urgió acciones inmediatas para mantener de pie a las empresas durante la contingencia, porque de lo contrario muchas cerrarán y se perderán miles de empleos.