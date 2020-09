Canaco Culiacán no se inclinará contra una administración: Castro Blanco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo en el municipio dijo que a pesar de los señalamientos que hizo Jesús Estrada Ferreiro sobre que está detrás de las manifestaciones contra él, tiene las puertas abiertas al diálogo con el Cabildo

Antonio Olazábal

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán nunca se inclinará en contra de una administración, afirmó Diego Castro Blanco, presidente del organismo.

El empresario señaló esto luego de que el pasado 20 de agosto, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro lo acusara de ser quien estaba detrás de las manifestaciones en el Ayuntamiento, y que desencadenaron un plantón a las afueras del recinto Municipal.

Castro Blanco había guardado silencio al respecto, además de que recientemente dio positivo a Covid-19; sin embargo, ahora expresó que él nunca usaría la cámara para ir en contra de una administración y dejó en claro que hay puertas abiertas para seguir colaborando con el Gobierno de Estrada Ferreiro.

"La puerta está totalmente abierta, nosotros somos un órgano de consulta, un órgano de colaboración, de apoyar al sector empresarial, sector económico. En particular no tengo afiliación a ningún partido, la cámara es plural totalmente, nuestros socios pertenecen a diferentes afiliaciones, a diferentes partidos, y bajo ninguna circunstancia y yo voy a inclinar la cámara siguiendo una corriente o un posicionamiento en contra de una administración", afirmó.

El líder camaral reconoció que ha estado tratando de comunicarse con el primer Edil, pero no ha podido contactarlo.

Afirmó que nunca ha estado detrás de las manifestaciones en contra de Estrada Ferreiro y que tiene cosas más importantes qué hacer que estar envuelto en esos menesteres.

"No he platicado con el Alcalde, le estuve haciendo varias llamadas, no tuve suerte de que me contestara, y pues la verdad el Alcalde tiene una mala percepción, no es real eso que él comenta, que yo estoy detrás de toda esa grilla que él comenta", indicó.

"Definitivamente tiene una percepción, él tiene creencias o no sé de dónde concluya o determine que un servidor está detrás de todo esto, no es cierto, realmente no obedece a la realidad esas observaciones del Alcalde".

"Yo no ando ni comentando grillas ni acciones en contra de él, no tengo por qué, mi función es completamente diferente, yo tengo cosas mucho más importantes que hacer que andar perdiendo el tiempo en esas situaciones que no tengo bajo ninguna circunstancia por qué estar haciendo".