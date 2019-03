Canaco no ve conveniente juicio político a Estrada Ferreiro

El dirigente empresarial llama a dialogar al Alcalde con su partido Morena

Antonio Olazábal

Octavio Crespo Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán, no ve conveniente para el Municipio un hipotético juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro.

Luego de que Inés Pérez Corral, ex dirigente de Morena en Culiacán, afirmara que se está fraguando un posible juicio político contra el Alcalde de Culiacán por no ir acorde a lo que es la cuarta transformación que propone Andrés Manuel López Obrador, Crespo Sánchez llamó a los militantes del partido y a Estrada Ferreiro al diálogo.

"Me llama la atención de que las bases de su mismo partido pues estén buscando removerlo, porque según no va de acuerdo a las políticas y al proyecto de la cuarta transformación... Esto lo vemos como una cuestión política interna dentro del partido, entonces no lo vemos conveniente que sea removido en este caso el Presidente Municipal", mencionó.

"El exhorto que le haríamos al Presidente Municipal es que se siente a dialogar con sus mismos compañeros de partido para que lleguen a un acuerdo que nos beneficie a todos. Los culiacanenses estamos votando para que se lleve a cabo un buen Gobierno, él habla mucho de que se respete la ley y eso nosotros lo vemos muy bien", agregó.

El empresario semanas atrás comentó que el Presidente Municipal estaba alejado de la Iniciativa Privada, y que no se había acercado a la Canaco para dialogar de las problemáticas que enfrenta el sector.

Sin embargo, esto ya no es así, ya que el Alcalde y el presidente de la cámara ya tuvieron un acercamiento para conversar sobre lo que afecta al sector empresarial, siendo uno de los más graves la informalidad.

"Tocamos un tema que es muy sensible, el tema de la informalidad, está en la tesitura con nosotros de combatir la informalidad, yo le decía que no era combatirla por combatirla, sino que darle una salida más digna para los informales"sostuvo.