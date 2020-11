Canal 11 anuncia el fin de John y Sabina, tras encontronazos entre Ackerman y Berman

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- Luego del enfrentamiento protagonizado por la escritora Sabina Berman y el activista y articulista John Ackerman en el programa, John y Sabina, el Canal 11 informó que ambos colaboradores dieron por terminada de manera anticipada la tercera temporada de la serie.

A través de un comunicado, el canal que administra el Instituto Politécnico Nacional (IPN) indicó que la decisión fue tomada de común acuerdo.

El Once informó que ha iniciado los trámites para contratar a John Ackerman para un programa de opinión en 2021. En tanto, El Once y el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano iniciaron conversaciones para coproducir un programa conducido por Sabina Berman.

Sabina Berman y John Ackerman se volvieron tendencia la madrugada y parte del 11 de noviembre en redes sociales, debido a un conflicto entre ambos que se trasladó a la televisión sin importar la presencia del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien participaba como invitado del programa.

Sabina Berman acusó a John Ackerman de machista, inclusive lo llamó “tiranito”.

La escritora afirmó que el activista se apropió del programa. Durante la noche del 10 de noviembre, el conductor la ignoró y la misma producción la hizo menos. No le permitió, siquiera, despedirse. Ella misma preguntó, al aire, si seguía allí.

Ackerman, por su parte, acusó a Berman de agresiva.

“Yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva, incluso de sabotaje hacia el programa”, dijo.

El mismo Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien paticipaba como invitado de la emisión del pasado martes tuvo que participar como su mediador.

“Secretario, le quiero decir una cosa: tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos coconductores de este programa, pero no tiene remedio. John, ya ve usted, apenas ahorita me acaba de turnar la palabra”, dijo Berman. “Aconséjeme usted como Secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Esto es la gran pregunta: ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John sencillamente no me deja participar. ¿Qué hago?”.

Moctezuma no tuvo más opción que mediar. “Yo creo que es muy importante que lo expreses, Sabina. Creo que ese es el primer paso. John es un hombre sensible. Es un hombre que va a entender lo que está diciendo”. Ackerman se limitó a decir que el micrófono estaba abierto. Posteriormente, Berman retomó el tema de educación a distancia para seguir con el programa.