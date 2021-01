Cancela Alcalde de Culiacán celebraciones de la Candelaria en Quilá por pandemia de Covid-19

Jesús Estrada Ferreiro indicó que se comunicará con las autoridades eclesiásticas para que notifique a los fieles que no acudan a la tradicional parroquia, además informó que no permitirán ningún tipo de vendimia en el lugar

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria, fecha que es de suma relevancia en Quilá, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, informó que no estarán permitidas las celebraciones en la Sindicatura, esto debido a los altos contagios de Covid-19 en la capital del Estado.

Culiacán actualmente está en rojo en el semáforo epidemiológico, y a esta tradicional celebración acuden personas de todo el Estado, año con año se reúnen aproximadamente 10 mil personas sólo para entrar a la parroquia de Nuestra Señora de Quilá, es por eso que no se permitirá el acceso en esta ocasión.

El Presidente Municipal indicó que ya se comunicó con las autoridades de la Sindicatura para que vayan informando a la población que no habrá celebración este año, ni tampoco ningún tipo de vendimia.

“Ya incluimos al Síndico Municipal (de Quilá) para que divulgue la información de que no va haber vendimia, no va haber nada de nada en esos festejos. No va haber permiso para los vendedores ambulantes, ni para que alguien se ponga a hacer algo en esos días”, mencionó.

“Respecto a la iglesia que eso le corresponde al clero, vamos a hablar con el señor Obispo y con el Sacerdote de la iglesia para que nos apoye y no haya misas en ese día para evitar aglomeraciones, vamos a anunciarlo para que la gente no vaya de 'oquis' a querer ir a Quilá, porque no van a poder pasar, estará restringido el paso”, añadió.

Estrada Ferreiro manifestó que son muchas las personas que buscan ingresar a esta sindicatura que no es muy grande, por lo que prevé que si se lleva a cabo algún tipo de celebración, pudieran presentarse muchos contagios de Covid-19, además que la mayoría de los fieles son de edad muy avanzada.

“De por sí Quilá es chico, el área de la plazuela y de la iglesia es chica, entonces con lo que está pasando ahorita no es conveniente que se realicen estos festejos, creo que la gente lo va a entender muy bien, han colaborado, como lo fue el 12 de diciembre, donde todo el mundo se portó a la altura”, mencionó.