CancelaciÃ³n de adeudos fiscales a narcos, defraudadores, empresas fantasma, no es perdÃ³n, aclara el SAT

Cancelación de adeudos fiscales a narcos, defraudadores, empresas fantasma, no es perdón, aclara el SAT

El SAT no ha perdonado crédito fiscal alguno a los contribuyentes señalados en la nota periodística, dice la dependencia

Noroeste / Redacción

22/10/2019 | 09:57 AM

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) aseguró que la cancelación de un adeudo fiscal por 92 millones 561 mil pesos a la Estación de Servicio Mira Sierra SA de CV, ubicada en Saltillo, Coahuila, empresa propiedad de Juan Manuel Muñoz Luévano, "El Mono Muñoz" -quien el pasado 20 de mayo se declaró culpable ante una Corte Federal de San Antonio, Texas, presunto responsable de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales para el Cártel de Los Zetas-, no supone un perdón.

"El SAT no ha perdonado crédito fiscal alguno a los contribuyentes señalados en la nota periodística. Lejos de ello, en estricto apego a las disposiciones fiscales (artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cancela créditos por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor", afirmó el organismo recaudador de impuestos.

"Esta cancelación sólo implica una baja contable en las cuentas públicas, es decir, no es un perdón fiscal, ni una amnistía, ni una condonación de deudas. Por ello, el contribuyente no queda liberado del pago. Si el SAT localiza o identifica bienes adicionales propiedad del deudor con posterioridad, entonces los créditos fiscales son reactivados contablemente y se procede al cobro", precisó.

"El SAT sólo aplica la cancelación prevista en la ley, cuando los contribuyentes, después de una investigación a detalle que realiza la autoridad fiscal federal, no tienen bienes propios o cuentas bancarias, con los cuales se puedan recuperar los adeudos mediante el procedimiento administrativo de ejecución", indicó en un comunicado emitio la noche de ayer lunes 21 de octubre.

"Aunado a ello, a los contribuyentes que se les cancelan créditos fiscales, al no extinguirse la deuda, se les llevan a cabo acciones simultáneas como son: inhabilitación de sus certificados de sellos digitales, con lo que no pueden emitir facturas o continuar con sus operaciones; se remite su información al Buró de Crédito; y a partir de esta administración, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación, para que éstas procedan conforme a su competencia", detalló el SAT.

Según una investigación realizada por la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cancelación del adeudo fue notificada a la empresa de "El Mono Muñoz" el pasado 20 de agosto, por el Servicio de Administración Tributaria.

"En el acta constitutiva del 11 de octubre de 2011, Muñoz Luévano aparece como dueño del 34 por ciento de las acciones de Mira Sierra, pero en julio de 2014 uno de sus socios le vendió su participación, con lo que se convirtió en el dueño mayoritario", indica la investigación.

El SAT también canceló el pasado jueves 10 de octubre, una deuda por 7 mil millones de pesos a Leadman Trade S.A. de C.V., empresa que fue utilizada en el fraude de la financiera popular Ficrea, que afectó a 6 mil ahorradores en ocho estados.

El accionista mayoritario, tanto de Leadman Trade como de Ficrea, era Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien permanece detenido en Texas, en espera de su extradición, acusado de haber desviado el dinero de los ahorradores para adquirir vehículos e inmuebles de lujo para beneficio de él y su familia.

En el listado de los adeudos cancelados entre agosto y octubre de este año aparecen, además, seis empresas involucradas en la denominada "Estafa Maestra", a las cuales el actual Gobierno Federal les perdonó el pago de 3 mil 647 millones de pesos de impuestos no pagados.

ATACA AMLO AL REFORMA Y A MCCI POR NOTA DEL SAT

Acompañado de Margarita Ríos-Farjat y Héctor Vázquez Luna -jefa y administrador general de Recaudación del SAT, respectivamente-, el presidente Andrés Manuel López Obrador atacó en su conferencia de prensa matutina al diario Reforma y a MCCI, ello al referirse al SAT y la cancelación de créditos a una empresa propiedad de "El Mono Muñoz".

"Aclarar lo de la nota del periódico Reforma, quedamos en que íbamos a revisar si era cierto que se habían condonado los impuestos a personas físicas, morales, como se dice técnicamente y demostramos, o mejor dicho, se comprobó que no es cierto, es un tecnicismo que se utilizó, diría de mala fe o sin el cuidado suficiente por Reforma", indicó el mandatario nacional.

"Para hacer una afirmación que no corresponde a la realidad, esto fue lo que puso el Reforma, como que se les pasó un poquito la mano, entonces la directora del SAT va a explicar en qué consiste la supuesta condonación o el perdón, si se dio o no se dio", abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Les adelanto que ya tomé la decisión de que continúen a cargo los dos porque si fuese cierto tendrían que presentar su renuncia y los tendríamos que poner a consideración de la autoridad responsable pero no es así, además les tenemos mucha confianza, los dos son servidores públicos honestos, íntegros, profesionales", insistió el político tabasqueño.

"Pero hay que aclararlo, porque la prensa conservadora, en este caso el Reforma, no deja de estar atacándonos de distintas formas y claro tienen derecho a hacerlo, es su trabajo oponerse a lo que estamos haciendo y nosotros también tenemos el derecho a la réplica, que lo hacemos también a plenitud", señaló el mandatario nacional.

"Tengo el informe de que fue Claudio X. González [Guajardo] el que produjo la información de mexicanos a favor de la corrupción, es su asociación. Les molesta mucho todo lo que hacemos para que haya corrupción y tratan de desinformar, de manipular la información, pero bueno ya, se aclara", afirmó López Obrador.

"Tenemos muchas ventajas y vamos bien, desde luego estos cambios producen inconformidad, y hasta eso no mucha, Claudio X. González, Reforma, algunos otros, los partidos, que además es legítimo que estén en contra, que sean opositores a nosotros, pero nada significativo, nada que me quite el sueño, al contrario, estoy muy entusiasmado y con el propósito de sentar las bases lo más pronto posible para la transformación", indicó el presidente.