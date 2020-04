CancelaciÃ³n de torneo del Ascenso MX â€˜parece tiene mÃ¡s de fondoâ€™, segÃºn DT de Venados

FUTBOL

Cancelación de torneo del Ascenso MX ‘parece tiene más de fondo’, según DT de Venados

Carlos Gutiérrez, estratega del equipo de Mérida, relaciona la suspensión con la controversia que ya existía por la creación de la Liga de Desarrollo

Noroeste / Redacción

MÉRIDA._ Una noticia inexplicable y sorpresiva fue la que jugadores y entrenadores del Ascenso MX recibieron este lunes sobre la cancelación del torneo regular de dicho circuito, pues a decir del entrenador de Venados, Carlos Gutiérrez, disputar lo que faltaba era una solución viable.

A falta de que la Liga MX anuncie si el torneo se cancelará por completo o si se jugará una Liguilla o al menos la Final con el líder Mineros y el segundo lugar, Correcaminos, los directivos del Ascenso votaron por ya no continuar al menos las tres Jornadas restantes ante la falta de recursos económicos, agravada por la pandemia de Covid-19.

“Me parece que es un tema más de fondo, hay un tema antes de la pandemia y estaban tocando todo este tema de la desaparición del ascenso y del descenso, que es lo que realmente me parece doloroso, que se piense en eso, porque los únicos perjudicados no es solo el la Liga de Ascenso sino la Primera División”, comentó Gutiérrez a Mediotiempo.

Previo a la suspensión del futbol mexicano, directivos de Primera División habían ideado un proyecto para convertir al Ascenso MX en una Liga de Desarrollo con 30 clubes. La iniciativa buscaba subir a un par de equipos del Ascenso a la Liga MX y luego completar los 30 equipos del circuito menor para la Liga de Desarrollo con filiales de los clubes de Primera, más algunos de Segunda División.

“Lo que yo sé es lo que he estado leyendo en redes y con personas que conozco del Ascenso y me llama mucho la atención porque hay cosas que no me cuadran. Acá en el Ascenso faltan tres partidos. Esos tres partidos los puedes jugar en una semana: sábado, miércoles, sábado”, dijo el estratega, quien aún no platicaba con la directiva.

Venados estaba en el lugar 7 de la clasificación y estaba en puestos de Liguilla al momento de parar el torneo.

“Realmente me toma por sorpresa, en ningún momento nosotros como institución lo veíamos venir”, agregó.

Al igual que la mayoría de los clubes profesionales en México, los entrenamientos se hacían a distancia en Mérida. Entrenaban tres veces por semana, dos días hacían trabajo físico y el otro día trabajaban ejercicios con balón. Todo con la idea de que en mayo podrían volver a entrenar, si bien esos planes hoy están aún más rodeados de incertidumbre.