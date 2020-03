Cancelan el Gran Premio de Australia por el coronavirus

MELBOURNE._ La Fórmula 1 hizo el anuncio oficial de la cancelación del Gran Premio de Australia, que este fin de semana se iba a realizar en Melbourne y que marcaba el inicio de la temporada 2020.

"La Fórmula 1 y la FIA, con el total apoyo de la Corporación del Gran Premio de Australia, han tomado la decisión de que toda la actividad del GP de Australia está cancelada", se informó por las redes sociales del organismo automovilístico.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH