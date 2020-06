NUEVA YORK._ El Maratón de Nueva York, el más concurrido del calendario deportivo internacional y que estaba previsto para el próximo 1 de noviembre, ha sido cancelado debido a “las preocupaciones de salud relacionadas con el coronavirus”, anunciaron este miércoles sus organizadores.

“Los organizadores de la prueba, en asociación con el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, han tomado la decisión de cancelar el mayor maratón del mundo debido a las preocupaciones relacionadas con el coronavirus para la salud y la seguridad de los corredores, espectadores, voluntarios, trabajadores y los socios y comunidades que apoyan este evento”, se informó en un comunicado.

The 2020 #TCSNYCMarathon, set to take place on Nov. 1, has been canceled due to coronavirus-related health and safety concerns. Registered runners will be contacted by July 15 regarding their cancellation resolution options, including a refund. Learn more: https://t.co/8TlWiekDss pic.twitter.com/mUnrcCayaz