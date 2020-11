Cancelan serie entre Monterrey y Hermosillo por casos de coronavirus en Sultanes

La LMP informó que todos los contagiados son asintomáticos, aunque no se precisó el número que dieron positivo a la prueba del Covid-19

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Luego de la realización de las pruebas de gabinete en la Liga Mexicana del Pacífico, el circuito invernal informó que el club Sultanes de Monterrey ha presentado resultados positivos a Covid-19, por lo que la serie que arrancaría este martes frente a los Naranjeros de Hermosillo en la capital de Sonora queda cancelada.

"Siguiendo los lineamientos del protocolo Covid-19 en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, el número de jugadores no abastece las necesidades del club para encarar el compromiso próximo que iniciaría el 3 y terminaría el 5 noviembre en el Estadio Sonora, por lo que, actuando de manera responsable esa serie queda cancelada del rol regular, sin afectar el récord de ganados y perdidos de ambas novenas. Esto como resultado que el cuadro de Monterrey no tiene enfrentamientos pautados frente a Hermosillo en lo que resta de la primera vuelta", señala el comunicado de la Mex-Pac, donde no se precisa el número de contagiados.

Todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico ya están siendo monitoreados con un minucioso cuidado médico.

La LMP resaltó que el 100 por ciento son asintomáticos y una vez que sus pruebas arrojen negativas, podrán volver al terreno de juego para continuar con la Temporada 2020-2021.

Sultanes de Monterrey derrotó este domingo a Algodoneros de Guasave por pizarra de 10-6, para rescatar el duelo del honor en la serie.