Cancelar Escuelas de Tiempo Completo sería un error: SEPyC

Aunque Juan Alfonso Mejía López es un aliado de este programa, no vota, por lo que esperarán a que los diputados federales lo integren al PEF 2021 y con recursos suficientes

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Cancelar el programa de Escuelas de Tiempo Completo sería un error y afectaría no solo a miles de figuras educativas, sino a las familias y niños y niñas de México, consideró Juan Alfonso Mejía López.

El secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa detalló que este es un programa que ha sido calificado por organismos internacionales como uno de los más exitosos en la historia de México.

“Se trata de dar certeza, la certeza es para los maestros, para las familias, para los niños. Hay un aliado importante en este programa y es el Secretario Moctezuma, pero el Gobernador Quirino Ordaz no vota, el Secretario Moctezuma no vota, yo no voto, entonces los que votan (son los diputados) el 15 de noviembre y estoy seguro de que le moverán o le deberían de mover más que un punto o una coma”, manifestó.

El funcionario estatal dijo que apelaba a los diputados y diputadas que en distintas ocasiones han mostrado ser generosos y aliados de la educación, a que logren reunir los votos suficientes para que el PETC se integre al presupuesto y se le asignen recursos que sean suficientes para su operación en 2021.

Detalló que este programa requiere un presupuesto de 10 mil millones de pesos, pero para el presente ejercicio fiscal tuvo un recorte del 50 por ciento, que en el caso de Sinaloa significó recibir 223 millones de pesos menos para operar las mil 036 escuelas que atienden a 130 mil niños y niñas, y donde laboran 6 mil 300 figuras educativas.

“Si se reintegra con el mismo recurso de 5 mil millones de pesos, eso representaría diversas decisiones; por ejemplo, hay mil 036 escuelas, vas a tener que cortar la mitad, o a los maestros le vas a tener que pagar la mitad, no creo que eso les termine dando certeza”, expuso Mejía López.

El titular de la SEPyC indicó que ya se han puesto a la orden de los legisladores federales de Sinaloa para dotarles la información que necesiten y que les pueda ser útil para los planteamientos que puedan dar en defensa de este programa durante los trabajos de comisiones y en tribuna de la Cámara de Diputados.

Pagos a figuras del PETC no son sueldos caídos, aclara

La dispersión de 13 millones de pesos que hará la SEPyC para dispersarlo en figuras educativas de Escuelas de Tiempo Completo no es por sueldos caídos, sino un apoyo que sale de las economías que se hicieron de este mismo programa, aclaró Juan Alfonso Mejía López.

““No son sueldos caídos porque el programa recibe un 50 por ciento de reducción y este 50 por ciento se utiliza hasta el mes de agosto, lo que estamos dando ahora es un apoyo de las economías que se realizaron de ese programa”, detalló.

El titular de la SEPyC indicó que son 61 millones de pesos los que en total hicieron de economías del PETC, pero solo han logrado que se ejerzan esos 13 millones.

“Seguiremos gestionando para que en lo sucesivo la parte que resta de estas economías sean para maestros o sean para los alumnos, en el caso de la alimentación”, sostuvo.

Adelantó que como no son sueldos caídos, el cheque que reciban las figuras educativas no será el mismo que recibían mes a mes, ya que el apoyo no será equivalente.