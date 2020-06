Cancelar la temporada del Cibacopa fue la mejor decisiÃ³n: PaÃºl Luque Wiley

BALONCESTO

Cancelar la temporada del Cibacopa fue la mejor decisión: Paúl Luque Wiley

El presidente de Venados Basketball calificó la resolución por parte de la liga como responsable

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El presidente de Venados de Mazatlán Basketball, Paúl Luque Wiley, consideró que la cancelación definitiva de la temporada 2020 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) fue la mejor decisión.

Directivos de los nueve clubes y la presidencia del circuito en consenso, acordaron poner fin a la reanudación de la campaña de Cibacopa ante la contingencia sanitaria que prevalece en el País, después de haberse suspendido el rol el pasado 17 de marzo.

“Es una triste noticia si lo queremos ver de esa forma, pero es una decisión responsable que se tomó desde el momento que se decidió poner en pausa en la liga derivado de todo lo que conlleva esta situación del Covid-19 para el País y para el mundo”, dijo Luque Wiley.

“Creo que es una decisión responsable, pensando en los aficionados primero, que el presidente de la liga Rogelio Sánchez ha manifestado en primer lugar la afición y de ahí todos los que están involucrados en el circuito”.

El directivo expresó que estuvieron listos (Cibacopa) si la noticia de la contingencia hubiera sido favorable para de inmediato reanudar la campaña.

“La verdad no esperábamos llegar a estar decisión, todos estábamos listos, todos estábamos igual fortalecidos en el sentido de esta temporada, pero insisto que fue una decisión responsable la que se tomó, debido a que las condiciones no están, no han estado, para reanudar la campaña y así lo tenemos que ver”.

Luque Wiley adelantó que hay que concentrarse con todo en la siguiente campaña.

“Tenemos que concentrarnos todos en el 2021, ya estar trabajando después de esta decisión, pensando en el 2021, en la siguiente temporada, como liga, como Venados, trabajar en estrategias de la parte de marketing, de la parte comercial, organización de contenido.

“Esta pausa será con responsabilidad que nos tiene que favorecer en ciertas cuestiones, debemos de sacarle el mayor provecho a todo esto vivido y que se está viviendo”.

El festejo del aniversario 20 de Cibacopa se mantendrá para el año entrante.