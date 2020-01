CanciÃ³n de Miley Cyrus encabeza lista de los peores temas del 2019

Canción de Miley Cyrus encabeza lista de los peores temas del 2019

La canción ‘Cattitude’, colaboración de Miley con la drag queen RuPaul, se ubica en el primer lugar de la publicación

Noroeste / Redacción

05/01/2020 | 10:31 AM

Miley Cyrus es considerada una de las artistas más influyentes del pop a nivel mundial; sin embargo, eso no la excluye de tener algunos fracasos con sus producciones discográficas.

Prueba de ello es el primer lugar de uno de sus temas en la lista de las peores canciones del 2019.

Según reveló la revista Forbes, el tema ‘Cattitude’, colaboración que Miley Cyrus grabó con la drag queen RuPaul, es considerada la peor canción del 2019 debido a que la letra “es más horrible que cualquier insulto existente”.

“Si nunca has escuchado esta abominación antes, no la reproduzcas, cierra tu laptop y lánzala en el cuerpo de agua más cercano para que la tentación no te gane. Si por cualquier circunstancia ya tuviste la mala suerte de escuchar este track, ya sabrás que la letra es más horrible que cualquier insulto existente”, escribieron los críticos de Forbes.

Cattitude pertenece a su más reciente EP “She is coming” y la letra de la canción habla del empoderamiento femenino, del cual Miley Cyrus ha demostrado ser una fiel creyente. Pero, al parecer, para los críticos esto no ha sido suficiente, de acuerdo a peru21.pe.

Cabe señalar que Miley Cyrus no es la única estrella que figura en esta lista. Kanye West, Katy Perry, Avril Lavigne, Liam Payne, Ed Sheeran y Taylor Swift también forman parte de la publicación.

Miley Cyrus saltó a la fama tras su destacada participación en la serie Hannah Montana. Luego, decidió cambiar drásticamente su perfil de chica Disney por la de una cantante más osada e irreverente.