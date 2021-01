Candidata del PAN en Chihuahua acusa a Javier Corral de misógino y de atacarla con la FGE

Campos Galván ha sido acusada de ser parte de la nómina secreta del ex Gobernador priista César Duarte Jáquez, actualmente detenido en Miami y en espera del fallo del juicio para extradición a México

Sinembargo.MX

31/01/2021 | 07:19 AM

Ciudad de México.- María Eugenia Campos Galván se coronó como la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Gubernatura de Chihuahua, venciendo a su adversario Gustavo Madero, quien tendría el apoyo moral del actual Gobernador Javier Corral Jurado.

Pese a la ola de señalamientos en su contra que han circulado desde hace años y se intensificaron en los últimos meses, Campos Galván, quien dejó la encomienda de la Alcaldía de Chihuahua y pidió licencia para poder contender por la candidatura, logró ganar el pasado 24 de enero la elección interna en su casa política, donde participó el 85 por ciento de la militancia panista.

La Alcaldesa con licencia reconoció en entrevista con SinEmbargo, que el tiempo de precampaña fue tenso debido a los constantes señalamientos. Además, la ahora candidata destacó que ha sido víctima de persecución y violencia política por parte del Gobernador Corral, a quien calificó como misógino.

“Ha sido muy pesado. Fueron tres semanas muy tensas y la verdad es que ahorita sigue siendo tenso, pero de otra forma. Yo te puedo decir que yo no conocía lo que era la misoginia a mis 45 años, pero hoy en día me queda muy claro lo que es”, dijo Campos Galván.

– Dice que ahora vive la misoginia en carne propia y ha dicho que Corral ha emprendido violencia política. Entonces, ¿sería Corral misógino?

"Definitivamente. Yo lo siento mucho, pero pues bueno, igual la gente no lo conoce, pero así es la verdad. La misoginia y la violencia política están bien consideradas cuando una persona, con mentiras o con verdades, obstaculiza que una mujer llegue a un cargo público y es mi caso".

Campos Galván ha sido acusada de ser parte de la nómina secreta del ex Gobernador priista César Duarte Jáquez, actualmente detenido en Miami y en espera del fallo del juicio para extradición a México.

En diciembre pasado, el Gobernador Javier Corral Jurado denunció que la Alcaldesa con licencia de Chihuahua y el Secretario del Ayuntamiento, César Jauregui, se habrían beneficiado con más de 10 millones de pesos en sobornos dados por el ex Gobernador César Duarte.

El Mandatario chihuahuense hizo esta acusación en una carta que envió a Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional, donde expuso que los presuntos sobornos habían sido recibidos entre los años 2014 y 2015. Además, recordó que Maru Campos era integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso local en 2014, año el que se aprobó la cuenta pública del Gobierno estatal.

La candidata aseguró que, a pesar de que los señalamientos que llevan años, el Gobierno de Corral no ha presentado ninguna prueba que la relacione con actos ilícitos y su presunta relación con Duarte Jáquez es una mentira.

“Estos señalamientos casualmente empezaron en mi campaña para ser Alcaldesa, en 2016, sin embargo, no ha habido ningún elemento, una prueba de una inversión con el exgobernador Duarte, de un inmueble que tengamos juntos, de una sociedad de una inversión; lo único que dicen es que él y yo tenemos una relación porque supuestamente yo le votaba en el Congreso del Estado las cosas a favor y la verdad es que yo le voté siempre contra la deuda y casi creo que todas las cuentas públicas, no sé dónde está esa alianza. Entonces, pues fue muy tonto el Gobierno del Estado de ese entonces y yo muy bendecida por recibir dinero cuando yo todo lo votaba en contra y mis intervenciones en tribuna eran en contra del Gobernador. Entonces ¿dónde está la relación? ¿Si no hay una comprobación de una sociedad de inversión en inmuebles, si mis declaraciones patrimoniales las fiscales están en orden, entonces ¿qué hice con el dinero, lo desaparecí, lo enterré o qué?”, cuestionó.

La aspirante a Gobernadora reiteró que los dichos en su contra son un “cuento viejo y no han encontrado un cuento nuevo, es lo que a mí me sorprende, es una mentira vieja qué nos hace ver que es una persecución”.

Además, destacó que es una incongruencia, porque en el año 2016, cuando era candidata a la Presidencia Municipal ya existían los señalamientos, pero aun así le sirvió a Corral para ser Gobernador y para obtener la mayoría del Congreso local, al igual ayudaron a Gustavo Madero para que fuera Senador gracias a los votos que Chihuahua capital le dio.

“En ese entonces una servidora era muy útil, aunque se hablara de este tema de la corrupción, porque era darle los votos a Gustavo Madero para que fuera Senador y además para ganar cinco diputaciones locales para darle la mayoría al Partido Acción Nacional, pero ahora en 2021 pues resulta que ya no les sirvo, ya no les soy cómoda, les estorbo y bueno pues entonces ahora `sí importa la corrupción´”, dijo.

Al ser cuestionada sobre la persecución que el Gobernador Corral ha ejercido en su contra, la aspirante aseguró que el Ejecutivo estatal “está utilizando las instituciones de derecho como la Fiscalía General del Estado” en su contra y que ya presentó una denuncia en contra del mandatario estatal y Gustavo Madero ante los organismos electorales.

“Ya está puesta la denuncia, ya está admitido incluso por el órgano electoral”, abundó.

Campos Galván señaló que buscará realizar una campaña positiva: “Yo voy a seguir adelante por lo que me ocupe y con lo que le preocupa a los chihuahuenses, que son temas importantes de propuestas, que es un mensaje de solidaridad y unión, y bueno, que los demás hagan el trabajo que quieran hacer, pero yo voy adelante por lo que le les ocupa los chihuahuenses hoy”.

De acuerdo con la política, no ha utilizado ninguna estrategia en particular para ganar la elección y seguir con la campaña, frente a las acusaciones, y aseguró que sus victorias se deben han trabajo que ha desempañado en la función pública.

“Es nada más mi trabajo, son los resultados y logros que una servidora ha logrado para Chihuahua, como Diputada federal […] y buenos pues estos honrosos primeros lugares en el país: de finanzas sanas, transparencia de ahorro, de cobertura universal de becas para nuestros niños, de reducción en los índices delictivos. Lo único que tengo que hacer y mi única estrategia es el trabajo y esto es lo que pongo a consideración de los chihuahuenses para la Gubernatura”, afirmó.