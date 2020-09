Candidato a dirigir Morena, proponen que tierra del Presidente se llame Tabasco de López Obrador

Díaz Durán informó que impulsa otra propuesta para que el Presidente López Obrador pueda postularse a la gubernatura de Tabasco después de 2024, a pesar de que en la actualidad la ley no lo permite

Noroeste / Redacción

Alejandro Rojas Díaz Durán, candidato a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, propuso este viernes que el estado natal del actual Presidente de la República sea renombrado como "Tabasco de López Obrador".

Durante su gira por Tabasco para promover sus aspiraciones partidistas, el también senador suplente dijo que este cambio sería impulsado a través de una consulta ciudadana en 2024, ya que los tabasqueños deberían estar orgullosos de López Obrador.

"Yo quiero que después de que termine el mandato del Presidente López Obrador, los tabasqueños hagan una consulta y le pregunten al pueblo de Tabasco si quisieran que Tabasco se llame Tabasco de López Obrador", dijo Rojas Díaz Durán en una conferencia de prensa.

El candidato a presidente nacional de Morena abundó que ésta no sería la primera vez que se modifica el nombre de una estado para honrar a un personaje ilustre de la historia del país y puso como ejemplo “Puebla de Zaragoza”, la cual cambió su nombre en honor del General Ignacio Zaragoza Seguin.

Sin embargo, Díaz Durán fue un poco más lejos e informó que impulsa otra propuesta para que el Presidente López Obrador pueda postularse a la gubernatura de Tabasco después de 2024, a pesar de que en la actualidad la ley no lo permite.

"Voy a insistir en el tema que, precisamente, se pueda reformar la Constitución para que quede abierta la posibilidad", agregó el senador suplente, quien argumentó que las entidades de la República pueden aprovechar la experiencia de personas que ya hayan encabezado el Gobierno Federal.

Tras conocer estas declaraciones, el Gobernador Adán Augusto López Hernández desestimó la propuesta, al señalar que si bien hay satisfacción en que un tabasqueño ocupe la Presidencia de la República, no es óptimo querer modificar el nombre de Tabasco.

"Conocemos al Presidente, no es proclive a que se le rinda homenaje con calles, monumentos ni nada parecido. Lo mejor que podemos hacer es ayudar a la cuarta transformación, lo demás no tiene la mayor importancia", expresó el mandatario estatal.

Asimismo, el propio político tabasqueño ha señalado que una vez que concluya su sexenio, en 2024, se retirará totalmente de la política. También ha dicho que no le gustaría que su nombre fuera utilizado para bautizar calles u otros inmuebles.

"No quiero nada que tenga ver con el culto a la personalidad. No quiero que le pongan mi nombre a calles ni estatuas ni homenajes ni nada de eso. Lo mejor es lo que queda en la conciencia de los mexicanos y siempre he pensado que el pueblo es sabio y agradecido”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa matutina el 2 de octubre del 2019.