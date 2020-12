Candidatos independientes acusan muchas trabas para registros

El aspirante a la candidatura independiente Mario Kato, señaló que la convocatoria no da tiempos reales y que prácticamente piden como si fuera la creación de un partido político

Emma Leyva

CULIACÁN._ El aspirante a candidato independiente por el Distrito 15, Mario Eduardo Rodríguez Kato, denunció la mañana de este lunes en conferencia de prensa, las complejidades en los requisitos para registrarse ante el Instituto Electoral del Estado.

Señaló que ante los cambios en los tiempos de las convocatorias, no se están dando tiempos reales para realizar el registro y poder cumplir con uno de los requisitos que es la creación de una Asociación Civil, asimismo, subrayó que todavía no existe equidad entre los partidos y la candidaturas independientes.

Para Mario Kato estas cuestiones son muchos sin sentidos porque prácticamente a los independientes se les pide requisitos para la creación de un partido político, en un periodo de tiempo irrisorio, señaló.

"Porque a un independiente le pides fuerza popular juntando firmas y a un partido no, cuando sabemos que hay partidos que no tienen registro estatal, de los 11 partidos que hay aquí en Sinaloa, ocho o nueve no tienen registro estatal, tienen el registro nacional, pero sin embargo a ellos no les pides que demuestren ciertos militantes o cierto número de aceptación y al independiente sí", comentó Rodríguez Kato.

Explicó que la convocatoria salió el 16 de diciembre y el registro empieza hasta el 18 de diciembre y el tiempo límite es el 3 de enero, lo que deja un periodo de 17 días naturales, cuando el proceso para la creación de una Asociación Civil es de al menos un mes.

"Hay que recordar que el PRI y Morena en el Congreso del Estado aprobaron retrasar el proceso electoral de septiembre a diciembre y ellos dicen que no había ningún problema, pero sí no había ningún problema para los partidos, pero en el caso de los independientes estamos viendo que los tiempos son prácticamente imposibles, vuelven inviable completar un registro para una candidatura independiente", comentó.

El aspirante a candidato independiente mencionó que al ser de este modo se crean Asociaciones Civiles desechables que van a desaparecer después del proceso electoral.

Ante esto dijo que hoy cuando realice su registro como aspirante entregará una carta al IEES para solicitar que se eximan los requisitos relacionados a la creación de una Asociación Civil y los acepten en calidad de aspirantes.

Explicó que como ciudadano lo que le asegura la candidatura son las firmas y que en dado caso de no llegar a juntarlas no podrá participar, por lo que la Asociación Civil quedará sin uso y genera un daño patrimonial a los aspirantes.